بعد رحيله... زينة دكاش في رسالة مؤثرة عن زياد الرحباني: "هون بدنا حداد رسمي" (فيديو)

في حلقة خاصة لوداع الاستثنائي زياد الرحباني، أطلّت الممثلة زينة دكاش في مقابلة ضمن البرنامج الصباحي "Morning Talk".

وعبّرت زينة دكاش عن حزنها العميق بسبب هذه الخسارة الموجعة، وتحدثت عن شخصيته المتواضعة ومدى سهولة التواصل معه.

واعتبرت زينة أن موسيقى زياد الرحباني كفيلة بأن تخبر القصة من دون الحاجة للكلمات، واصفة إنتاجه الفني بالـ"خالد" الذي عَبَر عبر الأجيال.

وأضافت زينة أن موسيقى زياد الرحباني رافقتها بكافة المراحل بما في ذلك العشق، الحب والانفصال وغيرها.

وقالت زينة إن تأثر مختلف الأجيال بموسيقى زياد الرحباني هو بمثابة نعمة وعبقرية، وختمت المقابلة بالحديث عن أهمية إعلان الحداد الرسمي عند وفاة رموز وطنية وفنية عريقة بمثابة الفنان الراحل الكبير زياد الرحباني.