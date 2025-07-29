"استثنائي ومتمرد"... زاهي وهبي في حديث عن أهمية إرث زياد الرحباني: هذا ما قاله للـLBCI (فيديو)

استضافت الإعلامية ندى اندراوس في هذه الحلقة الخاصة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" الإعلامي والشاعر زاهي وهبي للحديث عن الفنان الراحل الكبير زياد الرحباني.

وتحدث زاهي وهبي عن إرث زياد الرحباني والرحابنة وأهميته، حيث اعتبر أنه من الضروري أن يُدرّس في المناهج الدراسية.

واعتبر وهبي أنه من الضروري الحفاظ على هذا الإرث وأن يكون متاحًا أمام الطلاب والجامعات والنقاد، لدراسة أهميته.

وقال: إن زياد الرحباني انطلق من المؤسسة الرحبانية لكنه تمتع بهوية فنية لا تشبه سواها، واصفًا إياه بالاستثنائي والمتمرد.

وتحدث وهبي عن رقيّ السيدة فيروز في مختلف المواقف وخصوصا الحزن، وتكلّم عن مدى ذكائها وسرعة البديهة التي تتمتع بها وحبّها للحياة والناس.