بكلمات صادقة... الليدي مادونا تستذكر زياد الرحباني: "كان الوطن" (فيديو)

استضافت الإعلامية أنيتا سليمان في هذه الحلقة الخاصة من البرنامج الصباحي "Morning Talk" الليدي مادونا للحديث عن الفنان الراحل الكبير زياد الرحباني.



وفي التفاصيل، استذكرت الليدي مادونا زياد الرحباني بمجموعة من القصص والذكريات التي جمعتهما منذ الصغر وخلال مسيرتها المهنية.



وعبّرت الليدي مادونا عن أسفها لتكريم كبار الفنانين بعد وفاتهم.



وكشفت الليدي مادونا عن عدد من المشاريع التي كانت ستجمعها بزياد الرحباني، وعبّرت عن مدى عظمة الإرث الذي تركه الراحل من تراتيل ومسرحيات وأغاني.



واعتبرت الليدي مادونا أن جرأة زياد الرحباني لا مثيل لها، وهو الذي كان يعبّر عن بيروت وألمها بشفافية، قائلة: "لن يتكرر".