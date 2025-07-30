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"زياد الرحباني كان يضحكنا ويبكينا في الوقت نفسه"... نقولا الأسطا: أغني كل الألوان ومتمسك بحريتي

اخبار البرامج
2025-07-30 | 07:08
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&quot;زياد الرحباني كان يضحكنا ويبكينا في الوقت نفسه&quot;... نقولا الأسطا: أغني كل الألوان ومتمسك بحريتي
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"زياد الرحباني كان يضحكنا ويبكينا في الوقت نفسه"... نقولا الأسطا: أغني كل الألوان ومتمسك بحريتي

تحدث الفنان نقولا الأسطا عن رحيل الكبير زياد الرحباني بكلمات مؤثرة، معتبرا أن الأجواء في الوطن ليست إيجابية.

وأشار الى أن زياد الرحباني كان يضحكنا ويبكينا في الوقت نفسه، وكان لديه ثورة على كل الأمور.

وأكد نقولا الأسطا، الذي حل ضيفا في برنامج Morning Talk عبر شاشة الـLBCI، أن هذا البرنامج "كان وجهه خيرا عليّ".

ولفت الى أنه يغي كل الألوان ومتمسك بحريته، وذلك تعليقا على الدهشة التي عاشها بعض الناس حول غنائه باللهجة المصرية.

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