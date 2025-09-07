وزير السياحة السابق أفيديس كيدانيان: وجودي في الموريكس دور هو التكريم الحقيقي

في الجزء الأول من انطلاقة الموريكس دور 2025 بمناسبة اليوبيل الفضي، تحدث وزير السياحة السابق أفيديس كيدانيان عن أهمية المهرجان ودوره في إبراز صورة لبنان عالميًا.

وقال: "أعتبر نفسي مكرّمًا بوجود الدكتور زاهي الحلو والأستاذ جورج خباز، فدعوتي إلى انطلاقة الموريكس دور هي الجائزة الحقيقية بحد ذاتها."

وأشار إلى أن الحديث عن "الموريكس دور" مع المكرّمين والفنانين والمشاهير يسلّط الضوء على لبنان كمركز ثقافي وفني قادر على استقطاب الأنظار والمعجبين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: "قد أكون مررت مرور الكرام خلال السنوات الثلاث من ولايتي، لكنني أؤمن أن الموريكس دور قدّم للبنان قيمة كبيرة على الصعيدين الثقافي والسياحي."