أكد الدكتور فادي الحلو، أحد مؤسسي حفل موريكس دور، أن المهرجان يعتمد على النقد الذاتي والمراجعة الدائمة في كل دورة، خاصة بعد مرور ربع قرن على انطلاقته، بهدف تصحيح الأخطاء وتطوير المهرجان نحو الأفضل.

وقال الحلو: "حرصنا دائمًا على أن تكون للفنان اللبناني الحصة الأساسية في الجوائز، إلى جانب النجوم العرب، تقديرًا لصمودهم وعطائهم في ظل الظروف الصعبة والأزمات التي مرّ بها لبنان."

وأشار إلى أن أولى جوائز الموريكس في لبنان تعود إلى عام 2000، وشملت مختلف مجالات الفن من غناء وتمثيل وسينما، وإن كانت بعض المجالات الأخرى قد حضرت حينها بشكل خجول.

وأضاف: "بدأنا في العام الأول على المستوى اللبناني، ثم انطلقنا لاحقًا نحو العالمين العربي والدولي."

والجدير بالذكر أن حفل الموريكس دور المرتقب سيتم في كازينو لبنان بتاريخ 21 أيلول.