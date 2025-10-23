"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض

واصل الإعلامي مالك مكتبي رحلته في اكتشاف الطفولة المبدعة ضمن سلسلته الجديدة "أنا بطل العالم"، حيث حملت الحلقة الثانية لحظات مفعمة بالدهشة والعفوية والموهبة الخالصة.

آدم سلامة: موسوعة كروية صغيرة

أدهش الطفل آدم سلامة الحضور ومعه المشاهدين بمعرفته الواسعة بعالم كرة القدم، حيث قدّم معلومات دقيقة حول أبرز نجوم اللعبة ومبارياتها. كما عاش تجربة فريدة مع المعلّق الرياضي الشهير فارس عوض الّذي اتّصل به مباشرة على الهواء قائلاً: "أنا سعيد جداً بهذه المداخلة، وأعدك أنه في أول زيارة لي إلى لبنان سأراك وأتصوّر معك".

بدوره، ردّ آدم بعفوية أبهرت الجميع قائلا: "أنت أحسن معلّق بالعالم!".

إيميلي: موهبة موسيقية وعاطفة طفولية

أما الطفلة إيميلي، فأظهرت موهبة لافتة في العزف على الطبل والغناء، حيث أدّت أغنية "كان عنا طاحون" بصوت طفولي جميل. وخلال الحلقة، عبّرت عن إعجابها بطفل يدعى كيفن وأرادت التواصل مع والدته جوزيان، إلا أن والدتها كانت رافضةً ذلك، فاحترم مالك رغبتها.

لكن المفاجأة جاءت حين دخل كيفن إلى الاستديو حاملاً دبًا أحمر محشوًا، في لحظة مليئة بالبراءة والعاطفة لامست قلوب المشاهدين.

حبيبة: عزف وغناء من قلب الطفولة

الطفلة حبيبة، البالغة من العمر ثماني سنوات ونصف، أثبتت أن الموهبة لا عمر لها. فقد بدأت العزف على آلة القانون منذ كانت في الرابعة، وقدّمت مقطوعات لأم كلثوم وغنّت بصوت عذب أغنية "رجعوني عينيك"، قبل أن تعزف النشيدين الوطنيين اللبناني والإماراتي وسط تفاعل كبير في الاستديو.

بهذه المواهب المشرقة، أكدت الحلقة أن الأطفال قادرون على أن يكونوا أبطالًا حقيقيين في الإبداع والعطاء، وأن برنامج "أنا بطل العالم" يشكّل مساحة فريدة لتسليط الضوء على الجيل الصغير الذي يحمل الأمل والفرح في آنٍ واحد.