بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!

2025-10-30 | 16:55
بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في &quot;أنا بطل العالم&quot;!
بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!

استضاف الإعلامي مالك مكتبي الفتيات ليمار، إيلّا ولمى في حلقة مميزة تحت عنوان "أنا بطل العالم"، لمشاركة قصصهن المؤثرة والمختلفة عبر شاشة الـLBCI.

وفي التفاصيل، استهلّ مالك مكتبي الحلقة مع ليمار، البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تعشق اللغة العربية وتهتم دائما بتطوير قدراتها اللغوية والكتابية.

وتحدثت ليمار عن أهمية استخدام الهاتف المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة صحيحة وتنظيم الوقت، قائلة إنه "يجب على الشباب إدراك قيمة الوقت والحياة".

وتستخدم ليمار منصة تيك توك من أجل نشر الحكم، كما أنها تهتم بتعليم الطلاب ومساعدتهم على تخطي الصعوبات التعلمية.

وفي سياق الحلقة، استضاف مالك مكتبي إيلّا التي روت قصتها بتأثر واضح، فهي تعيش في إحدى المدارس الداخلية، بعد انفصال أهلها وإصابة والدها بداء السكري واضطراره إلى بتر ساقه.

وتكلمت إيلّا عن معاناتها مع الأطفال الذين يقومون بضربها دائمًا وتحدثت عن التنمر الدائم الذي تتعرض له بسبب ضعف مهاراتها في القراءة والكتابة.

وبدموع الفرح والتأثر، استقبلت إيلّا والدها داخل الاستوديو حيث فاجأها بقدومه على كرسي متحرك قدّمه له فريق العمل.

وفي ختام الحلقة، تحدثت لمى عن التنمر الدائم الذي تتعرض له وكمية الحزن التي اعتادت على التأقلم معه بسبب مشاكلها الصحية.

وتحدثت لمى خلال الحلقة عن حبها الكبير لشخصية دورا، وقارنت أوجه الشبه والاختلاف بينهما.

واستقبلت لمى القرد "موزو" الذي فاجأها داخل الاستوديو، واستعرضت مواهبها مع الإعلامي مالك مكتبي.
 

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

