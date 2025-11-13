الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

اخبار البرامج
2025-11-13 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟

أكمل الإعلامي مالك مكتبي رحلة البحث عن والدة ريما، السيدة "ليلى"، في حلقة جديدة من "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI.

وفي تطور لافت، استطاع مالك مكتبي العثور على منزل السيدة ليلى في ضواحي العاصمة بيروت ومقابلتها شخصيا.

وروت ليلى تفاصيل قصتها والعذاب الذي كانت تتعرض له على يد شقيق زوجها السابق وأهله، الأمر الذي كان السبب الأساسي في عودتها إلى وطنها لبنان.

وذكرت ليلى أنها عندما أخبرت زوجها السابق بما حصل لم يستطع تصديقها، ومع استمرار معاناتها سافر شقيقها لإحضارها إلى لبنان وأُجبرت على التخلي عن أطفالها آنذاك.

وفي سياق الحلقة، قدّم مالك مكتبي مجموعة من الصور لليلى التي بكت بحرقة وبدأت بالتحدث عن ذكرياتها وأطفالها وحجم الألم والندم.

وعبّرت ليلى عن ندمها الكبير لاضطرارها إلى التخلي عن أطفالها ولكن "لم يكن لديها أي خيار آخر حينها"، وتمنّت أن تستطيع عائلتها مسامحتها.

وفي نهاية الحلقة، تفاجأت ليلى بقدوم ابنتها ريما التي لطالما أرادت مقابلتها وبدت الصدمة واضحة على وجه الأخيرة لحظة اللقاء.

وبدموع الندم والحرقة، استقبلت ليلى ابنتها طالبة منها السماح حيث عبّرت ريما عن صعوبة الموقف وغرابته.

وبعد رحلة البحث الطويلة، وجّه مالك مكتبي رسالة معبّرة إلى السيدة ليلى وابنتها ريما وطلب منهما البدء بصفحة جديدة مليئة بالحب والتسامح ولم شمل العائلة بعد سنوات طويلة من الفراق.

لمشاهدة الحلقة كاملة، اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

اخبار البرامج

الأردن

بيروت...

البحث

مستمرة

وخيوط

جديدة

تتكشف:

تجتمع

والدتها

سنوات

الفراق؟

بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-11-06

بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟

LBCI
فنّ
2025-09-21

قُبيل مشاركته بموركس دور... محمد فضل شاكر يتحدث عن "كيفك ع فراقي" وهل من أعمال جديدة مرتقبة تجمعه بوالده؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-30

تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية

LBCI
موضة وجمال
2025-09-19

"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-11-06

بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-30

بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-23

"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-22

فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05

مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

مسؤول حكوميّ للجزيرة: تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية على الحدود بين البلدين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-19

الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27

بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
حال الطقس
02:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
00:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية

LBCI
أمن وقضاء
08:52

توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

LBCI
أمن وقضاء
09:18

أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More