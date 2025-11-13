الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
2025-11-13 | 15:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
أكمل الإعلامي مالك مكتبي رحلة البحث عن والدة ريما، السيدة "ليلى"، في حلقة جديدة من "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI.
وفي تطور لافت، استطاع مالك مكتبي العثور على منزل السيدة ليلى في ضواحي العاصمة بيروت ومقابلتها شخصيا.
وروت ليلى تفاصيل قصتها والعذاب الذي كانت تتعرض له على يد شقيق زوجها السابق وأهله، الأمر الذي كان السبب الأساسي في عودتها إلى وطنها لبنان.
وذكرت ليلى أنها عندما أخبرت زوجها السابق بما حصل لم يستطع تصديقها، ومع استمرار معاناتها سافر شقيقها لإحضارها إلى لبنان وأُجبرت على التخلي عن أطفالها آنذاك.
وفي سياق الحلقة، قدّم مالك مكتبي مجموعة من الصور لليلى التي بكت بحرقة وبدأت بالتحدث عن ذكرياتها وأطفالها وحجم الألم والندم.
وعبّرت ليلى عن ندمها الكبير لاضطرارها إلى التخلي عن أطفالها ولكن "لم يكن لديها أي خيار آخر حينها"، وتمنّت أن تستطيع عائلتها مسامحتها.
وفي نهاية الحلقة، تفاجأت ليلى بقدوم ابنتها ريما التي لطالما أرادت مقابلتها وبدت الصدمة واضحة على وجه الأخيرة لحظة اللقاء.
وبدموع الندم والحرقة، استقبلت ليلى ابنتها طالبة منها السماح حيث عبّرت ريما عن صعوبة الموقف وغرابته.
وبعد رحلة البحث الطويلة، وجّه مالك مكتبي رسالة معبّرة إلى السيدة ليلى وابنتها ريما وطلب منهما البدء بصفحة جديدة مليئة بالحب والتسامح ولم شمل العائلة بعد سنوات طويلة من الفراق.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
اضغطوا هنا
.
آخر الأخبار
اخبار البرامج
الأردن
بيروت...
البحث
مستمرة
وخيوط
جديدة
تتكشف:
تجتمع
والدتها
سنوات
الفراق؟
بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-11-06
بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
اخبار البرامج
2025-11-06
بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
0
فنّ
2025-09-21
قُبيل مشاركته بموركس دور... محمد فضل شاكر يتحدث عن "كيفك ع فراقي" وهل من أعمال جديدة مرتقبة تجمعه بوالده؟
فنّ
2025-09-21
قُبيل مشاركته بموركس دور... محمد فضل شاكر يتحدث عن "كيفك ع فراقي" وهل من أعمال جديدة مرتقبة تجمعه بوالده؟
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-30
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-30
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
0
موضة وجمال
2025-09-19
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
موضة وجمال
2025-09-19
"لا توجد كلمات تصف الجحيم الذي عشتِه"... والدة بيلا حديد تكشف عن معاناة ابنتها مع مرضها: سنواصل القتال معًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-11-06
بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
اخبار البرامج
2025-11-06
بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
0
اخبار البرامج
2025-10-30
بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!
اخبار البرامج
2025-10-30
بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!
0
اخبار البرامج
2025-10-23
"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض
اخبار البرامج
2025-10-23
"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض
0
اخبار البرامج
2025-10-22
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
2025-10-22
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
0
آخر الأخبار
2025-10-14
مسؤول حكوميّ للجزيرة: تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية على الحدود بين البلدين
آخر الأخبار
2025-10-14
مسؤول حكوميّ للجزيرة: تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية على الحدود بين البلدين
0
أخبار لبنان
2025-10-19
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
أخبار لبنان
2025-10-19
الفاتيكان يحتفل اليوم بتقديس 7 طوباويين من بينهم المطران إغناطيوس مالويان... هكذا تبدو الصورة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-27
بعد استنكار كلامه... النائب مروان حمادة يوضح موقفه للـLBCI
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
رياضة
13:43
استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية
0
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
أخبار دولية
13:39
بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
تقارير نشرة الاخبار
13:22
تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
اقتصاد
03:05
معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق
2
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
أخبار لبنان
12:04
رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!
3
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:59
طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة
4
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
أمن وقضاء
00:41
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
5
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
أمن وقضاء
07:46
مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)
6
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
خبر عاجل
09:52
معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية
7
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
أمن وقضاء
08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق
8
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
09:18
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More