فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

2025-11-24 | 09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

فازت المشتركة ريتا جرجس بسيارة MGZS 2026 بسحب Toters Fresh الذي أُقيم اليوم الاثنين مباشرة عبر شاشة الـ LBCI، وذلك بحضور ممثلة مديرية اليانصيب الوطني نسرين قشوع والمدير العام لـ"Toters Fresh" رالف بو خليل.
 
وعبّرت السيدة ريتا عن فرحها بهذا الفوز في اتصال أجري معها بعد السحب ضمن برنامج Catchy Talk.
 

