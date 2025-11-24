الأخبار
الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
2025-11-24 | 09:58
مشاهدات عالية
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
فازت المشتركة ريتا جرجس بسيارة MGZS 2026 بسحب Toters Fresh الذي أُقيم اليوم الاثنين مباشرة عبر شاشة الـ LBCI، وذلك بحضور ممثلة مديرية اليانصيب الوطني نسرين قشوع والمدير العام لـ"Toters Fresh" رالف بو خليل.
وعبّرت السيدة ريتا عن فرحها بهذا الفوز في اتصال أجري معها بعد السحب ضمن برنامج Catchy Talk.
اخبار البرامج
المشتركة
بسيارة
Toters
Fresh
الـLBCI
(فيديو)
لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
09:57
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
أخبار لبنان
09:57
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0
اخبار البرامج
2025-10-22
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
2025-10-22
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
0
خبر عاجل
2025-10-22
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
خبر عاجل
2025-10-22
فوز المشتركة جوانا قاسم بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-31
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-31
من مستودع صغير إلى إمبراطورية توصيل: قصة نجاح Toters Fresh اللبنانية التي غزت لبنان والعراق
0
اخبار البرامج
2025-11-20
لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2025-11-20
لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-11-13
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
اخبار البرامج
2025-11-13
من الأردن إلى بيروت... رحلة البحث مستمرة وخيوط جديدة تتكشف: هل تجتمع ريما مع والدتها بعد سنوات من الفراق؟
0
اخبار البرامج
2025-11-06
بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
اخبار البرامج
2025-11-06
بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟
0
اخبار البرامج
2025-10-30
بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!
اخبار البرامج
2025-10-30
بين التنمر والقصص المؤثرة والواقع الأليم... تجارب مختلفة ومواهب مميزة في "أنا بطل العالم"!
0
آخر الأخبار
09:45
شينخوا- شي لترامب: العلاقات الأميركية الصينية تحافظ على قوة دفع إيجابية
آخر الأخبار
09:45
شينخوا- شي لترامب: العلاقات الأميركية الصينية تحافظ على قوة دفع إيجابية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
0
أخبار دولية
2025-11-07
تحذير أممي من "تكثيف للأعمال العدائية" في السودان رغم موافقة قوات الدعم السريع على مقترح الهدنة
أخبار دولية
2025-11-07
تحذير أممي من "تكثيف للأعمال العدائية" في السودان رغم موافقة قوات الدعم السريع على مقترح الهدنة
0
أمن وقضاء
2025-11-21
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
2025-11-21
زيارة رئاسية–عسكرية إلى صور لبحث الأوضاع الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تحت عنوان "تخيل بعد"... لجنة Batroun Capital de noel تطلق النشاطات الميلادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رحلة الأرز تبدأ من جديد لبنان يواجه قطر استعداداً للتصفيات العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
القائمة الأميركية للتطرفّ... عزم على إدراج لإخوان المسلمين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
"الله غايتنا. الرسول قدوتنا. القرآن دستورنا. الجهاد سبيلنا".. من هم الاخوان المسلمون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عودة لبنان الى المحافل الدولية بمشاركة السيدة اللبنانية الاولى بقمة وايز في الدوحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
تقارير نشرة الاخبار
13:24
البابا في لبنان بعد ايام ! وكل المواقع تتجهز لاستقباله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كسر الاحتكار الإمارات والسعودية تحصلان على أقوى شرائح ذكاء اصطناعي في العالم
0
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:18
حريق ضخم في أحد أبنية معامل الهواتشكن في خراج بلدة أنفه شمال لبنان... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
كواليس اتفاق وقف النار: هذا ما هدّدت به اسرائيل
1
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
04:35
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
2
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
أخبار لبنان
16:28
هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي
3
حال الطقس
02:28
إليكم تفاصيل الطقس...
حال الطقس
02:28
إليكم تفاصيل الطقس...
4
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
أخبار لبنان
15:53
تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...
5
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
09:58
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
6
آخر الأخبار
01:33
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يأمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر
آخر الأخبار
01:33
القناة 12 الإسرائيلية: وزير الدفاع يأمر بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر
7
أمن وقضاء
02:15
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
أمن وقضاء
02:15
بحوزته مبلغ مزيف بقيمة 10000 دولار... توقيف مروج عملات مزيفة
8
آخر الأخبار
01:32
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
آخر الأخبار
01:32
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
