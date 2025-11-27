هاربة من العنف الأسري… بديعة تروي قصتها الصادمة في "أحمر بالخط العريض": فهل سيمنحها زوجها حريّتها؟

استعرض الإعلامي مالك مكتبي في حلقة جديدة من برنامج "أحمر بالخط العريض" قصة السيدة بديعة، التي عاشت سنوات طويلة من العنف الأسري على يد زوجها عبد العظيم، حيث تعرّضت لأقسى أنواع الإيذاء اللفظي والجسدي، كما طال العنف أطفالها أيضاً.

وخلال الحلقة، كشفت بديعة أنها ظلّت لسنوات تحت التهديد المستمر، قبل أن تتّخذ قرارها الأصعب: الهروب والاختفاء عن الأنظار لمدة ثلاثة أشهر بحثاً عن الأمان. إلا أن معركتها لم تنتهِ، إذ بقي ابنها محمد مع والده، ما جعلها تعيش حالة قلق وخوف مستمرين، خاصة أن عبد العظيم لا يزال يرسل لها رسائل تهديدية رغم عدم معرفته بمكان وجودها.

القضية التي عرضها مكتبي أعادت تسليط الضوء على مأساة كثيرات يعشن تحت وطأة العنف الأسري. ويبقى السؤال: "هل ستتمكن بديعة من التخلص نهائياً من زوجها؟ وهل سيوافق عبد العظيم على تطليقها ومنحها حريّتها؟".