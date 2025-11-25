نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر

في إطلالتها ضمن برنامج "المسار" عبر الـLBCI، تحدّثت النجمة نوال الزغبي عن أبرز المحطات المادية والفنية في مسيرتها، كاشفة أنها دخلت أول مليون دولار إلى حسابها في بدايات نجاحها، وأن مجمل مسيرتها الفنية يُقدَّر بحوالي 100 مليون دولار.

كما تحدّثت عن صداقتها مع الفنان فضل شاكر، مشيرة إلى أن أطفالها يحبّونه كثيراً وأنها بدورها تقدّر صوته وأعماله. كما أشادت بألبومه الجديد كاشفةً أنها تتطلع إلى عودته للساحة الفنية.

وعن علاقتها بمنصّات التواصل الاجتماعي، أكدت الزغبي أنها تعتبر السوشيال ميديا نعمة وليست نقمة، موضحة أن ابتعادها السابق عنها جعل البعض يظنّ أنها متعجرفة أو متكبرة.