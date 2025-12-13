بريجيت ياغي تعود إلى الشاشة بعد غياب في "كل ليلة عيد"... وهذا ما كشفته عن حياتها العائلية والفنية!

حلّت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي ضيفةً ضمن برنامج "كل ليلة عيد" مع الإعلامية أنيتا سليمان ضمن فعاليات معرض "OMT Christmas In Action" في الفوروم دو بيروت.

وأشادت بريجيت ياغي بدايةً بمعرض "OMT Christmas In Action"، لافتةً إلى أنه يجمع جميع اللبنانيين في مكان واحد.

وتحدثت بريجيت ياغي عن تجربة الغربة التي عاشتها وزوجها وكيفية تأثيرها على شخصيتها وحياتها بشكل عام.

وكشفت بريجيت ياغي أن ترنيمة "مورانتاه" هي الأقرب إلى قلبها، مضيفةً أنها استمعت إليها للمرة الأولى في المدرسة.

كما تحدثت بريجيت ياغي عن تجربتها مع الأمومة خاصةً خلال وجودها خارج لبنان، كاشفةً المزيد من التفاصيل عن حياتها الفنية وأجدد أعمالها.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎LBCI Lebanon‎‏ (@‏‎lbcilebanon‎‏)‎‏



