بالفيديو
من تايلاند إلى لبنان... سارة-لينا بو جودة تتحدث عن تجربتها في ملكة جمال الكون عبر "كل ليلة عيد"

2025-12-14 | 12:00
من تايلاند إلى لبنان... سارة-لينا بو جودة تتحدث عن تجربتها في ملكة جمال الكون عبر &quot;كل ليلة عيد&quot;
من تايلاند إلى لبنان... سارة-لينا بو جودة تتحدث عن تجربتها في ملكة جمال الكون عبر "كل ليلة عيد"

استضافت كل من الاعلاميتين شيرين الحاج ورين سلامة Miss Universe  لبنان 2025 سارة-لينا بو جودة ضمن برنامج "كل ليلة عيد"، وذلك ضمن فعاليات معرض "OMT Christmas In Action" في الفوروم دو بيروت.

وأشادت سارة-لينا بو جودة بمعرض "OMT Christmas In Action" وضخامته، لافتةً إلى أنه استطاع جمع اللبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية.

وتحدثت سارة-لينا بو جودة عن تجربتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 على الصعيدين المهني والشخصي، قائلةً إنها رفعت اسم لبنان عالياً في تايلاند وأظهرت صورته الجميلة.

وأضافت سارة-لينا بو جودة أنها مثّلت صورة المرأة اللبنانية بأفضل طريقة ممكنة، وكانت سفيرة للبنان وشعبه.

وكشفت سارة-لينا بو جودة أن مسابقة ملكة جمال الكون 2025 علمتها الهدوء والصبر وكيفية السيطرة على مشاعرها أمام الجمهور بشكل أفضل.

وتمنت سارة-لينا بو جودة أن ينعم لبنان بالإستقرار والهدوء والسلام، موجهةً رسالة للشباب اللبناني للمحافظة على البلد والعمل على تطوير مختلف القطاعات فيه.

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎LBCI Lebanon‎‏ (@‏‎lbcilebanon‎‏)‎‏


 

 

 

 

