من تايلاند إلى لبنان... سارة-لينا بو جودة تتحدث عن تجربتها في ملكة جمال الكون عبر "كل ليلة عيد"

استضافت كل من الاعلاميتين شيرين الحاج ورين سلامة Miss Universe لبنان 2025 سارة-لينا بو جودة ضمن برنامج "كل ليلة عيد"، وذلك ضمن فعاليات معرض "OMT Christmas In Action" في الفوروم دو بيروت.
وأشادت سارة-لينا بو جودة بمعرض "OMT Christmas In Action" وضخامته، لافتةً إلى أنه استطاع جمع اللبنانيين من مختلف المناطق اللبنانية.
وتحدثت سارة-لينا بو جودة عن تجربتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 على الصعيدين المهني والشخصي، قائلةً إنها رفعت اسم لبنان عالياً في تايلاند وأظهرت صورته الجميلة.
وأضافت سارة-لينا بو جودة أنها مثّلت صورة المرأة اللبنانية بأفضل طريقة ممكنة، وكانت سفيرة للبنان وشعبه.
وكشفت سارة-لينا بو جودة أن مسابقة ملكة جمال الكون 2025 علمتها الهدوء والصبر وكيفية السيطرة على مشاعرها أمام الجمهور بشكل أفضل.
وتمنت سارة-لينا بو جودة أن ينعم لبنان بالإستقرار والهدوء والسلام، موجهةً رسالة للشباب اللبناني للمحافظة على البلد والعمل على تطوير مختلف القطاعات فيه.
