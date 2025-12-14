دانا ملاعب تطلّ مجددا عبر "كل ليلة عيد": هذه النصائح التي قدمتها للظهور بأفضل صورة خلال موسم الأعياد!

حلّت خبيرة الموضة دانا ملاعب ضيفةً ضمن برنامج "كل ليلة عيد" مع الإعلاميتين رين سلامة وشيرين الحاج، وذلك ضمن فعاليات معرض "OMT Christmas In Action" في الفوروم دو بيروت.

وقدّمت دانا ملاعب مجموعة من النصائح والحيل لتنسيق الملابس والظهور بإطلالات مميزة وفريدة خلال موسم الأعياد.

ونصحت دانا ملاعب بتنسيق الاكسسوارات الضخمة واللامعة مع الإطلالات البسيطة، وتنسيق الاكسسوارات الناعمة مع الإطلالات الصاخبة والمزيّنة بالترتر.

