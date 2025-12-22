الأخبار
فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
2025-12-22 | 09:56
فوز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
فاز المشترك أنطوان فرنجية بسيارة MGZS 2026 بسحب Toters Fresh الذي أُقيم اليوم الاثنين مباشرة عبر شاشة الـ LBCI، وذلك بحضور ممثلة مديرية اليانصيب الوطني نسرين قشوع والمدير العام لـ"Toters Fresh" رالف بو خليل.
وعبّر السيد فرنجية عن فرحه بهذا الفوز في اتصال أجري معه بعد السحب ضمن برنامج Catchy Talk.
