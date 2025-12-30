حقائق حول العمل في النقابة وعلاقته بالنجوم وحياته الشخصية... هاني شاكر وتصريحات جريئة في المسار

استضاف الإعلامي رودولف هلال النجم هاني شاكر في حلقة مميزة من المسار عبر الـLBCI.



وفي التفاصيل، تحدث هاني شاكر عن عدد من الشؤون الشخصية والفنية ضمن المقابلة حيث كشف عن حقيقة ما حصل بينه وبين الراحل الكبير عبد الحليم حافظ، قائلا إنه لم يقارن يومًا نفسه به وواجهه بالحقيقة في كواليس إحدى الحفلات.



وعبّر هاني شاكر عن حزنه الكبير لعدم قدرته على مقابلة السيدة أم كلثوم يومًا.



وعن الحياة الشخصية، قال هاني شاكر إنه عاش قصة حب وحيدة قبل زواجه، معتبرًا زوجته "هدية من الله".



كذلك، كشف هاني شاكر أنه سعيد وفخور جدا بعمله السابق كنقيب للمهن الموسيقية في مصر ولكن النقابة أبعدته عن "هاني شاكر الفنان".



وبالنسبة للأغاني الحالية، أوضح هاني شاكر أن المشكلة لا تكمن بنوعية الموسيقى بل بالكلمات المكتوبة.



وبين النجمتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، اختار هاني شاكر أنغام كصوت مصر الأول لاجتهادها الدائم ومحافظتها على صورتها الفنية.



وعبّر هاني شاكر عن قساوة خسارة ابنته دينا ومدى تأثير الفاجعة عليه وعلى زوجته.



واعتبر هاني شاكر أن لجان التحكيم يجب أن تكون مكوّنة من أصحاب الخبرة وليس من الفنانين الشباب معترفا أنه لن يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمله يوما.



وتحدث هاني شاكر عن جمال أصوات النجوم مروان خوري، وائل جسار ونجوى كرم وكشف أنه يسلّم راية الفن للنجم تامر حسني الذي يحبه ويحترمه كثيرًا.