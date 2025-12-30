الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حقائق حول العمل في النقابة وعلاقته بالنجوم وحياته الشخصية... هاني شاكر وتصريحات جريئة في المسار
اخبار البرامج
2025-12-30 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حقائق حول العمل في النقابة وعلاقته بالنجوم وحياته الشخصية... هاني شاكر وتصريحات جريئة في المسار
استضاف الإعلامي رودولف هلال النجم هاني شاكر في حلقة مميزة من المسار عبر الـLBCI.
وفي التفاصيل، تحدث هاني شاكر عن عدد من الشؤون الشخصية والفنية ضمن المقابلة حيث كشف عن حقيقة ما حصل بينه وبين الراحل الكبير عبد الحليم حافظ، قائلا إنه لم يقارن يومًا نفسه به وواجهه بالحقيقة في كواليس إحدى الحفلات.
وعبّر هاني شاكر عن حزنه الكبير لعدم قدرته على مقابلة السيدة أم كلثوم يومًا.
وعن الحياة الشخصية، قال هاني شاكر إنه عاش قصة حب وحيدة قبل زواجه، معتبرًا زوجته "هدية من الله".
كذلك، كشف هاني شاكر أنه سعيد وفخور جدا بعمله السابق كنقيب للمهن الموسيقية في مصر ولكن النقابة أبعدته عن "هاني شاكر الفنان".
وبالنسبة للأغاني الحالية، أوضح هاني شاكر أن المشكلة لا تكمن بنوعية الموسيقى بل بالكلمات المكتوبة.
وبين النجمتين شيرين عبد الوهاب وأنغام، اختار هاني شاكر أنغام كصوت مصر الأول لاجتهادها الدائم ومحافظتها على صورتها الفنية.
وعبّر هاني شاكر عن قساوة خسارة ابنته دينا ومدى تأثير الفاجعة عليه وعلى زوجته.
واعتبر هاني شاكر أن لجان التحكيم يجب أن تكون مكوّنة من أصحاب الخبرة وليس من الفنانين الشباب معترفا أنه لن يعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمله يوما.
وتحدث هاني شاكر عن جمال أصوات النجوم مروان خوري، وائل جسار ونجوى كرم وكشف أنه يسلّم راية الفن للنجم تامر حسني الذي يحبه ويحترمه كثيرًا.
آخر الأخبار
اخبار البرامج
العمل
النقابة
وعلاقته
بالنجوم
وحياته
الشخصية...
وتصريحات
جريئة
المسار
جوزيف عطية يطلّ في كادر روحاني مميز في "حجر عَ حجر": حلم كبير يتحقق وأمنية للبنان في عيد الميلاد! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-23
بكركي تنفي صحة تصريح منسوب للبطريرك الراعي حول المرأة في الحياة السياسية
أخبار لبنان
2025-12-23
بكركي تنفي صحة تصريح منسوب للبطريرك الراعي حول المرأة في الحياة السياسية
0
أخبار لبنان
2025-12-08
نقابة القصابين وتجار المواشي: استيراد اللحوم الحية تراجع بشكل كبير
أخبار لبنان
2025-12-08
نقابة القصابين وتجار المواشي: استيراد اللحوم الحية تراجع بشكل كبير
0
أخبار لبنان
2025-11-12
اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل
أخبار لبنان
2025-11-12
اجتماع لاتحاد نقابات الافران في وزارة العمل
0
أخبار لبنان
2025-10-24
وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات
أخبار لبنان
2025-10-24
وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في حلول للعمالة الاجنبية في المحطات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2025-12-25
جوزيف عطية يطلّ في كادر روحاني مميز في "حجر عَ حجر": حلم كبير يتحقق وأمنية للبنان في عيد الميلاد! (فيديو)
اخبار البرامج
2025-12-25
جوزيف عطية يطلّ في كادر روحاني مميز في "حجر عَ حجر": حلم كبير يتحقق وأمنية للبنان في عيد الميلاد! (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-12-25
بمناسبة مرور 50 سنة على مسيرتها الفنية المميزة... شانتال غويا تتألق في حلقة مليئة بالذكريات والأسرار (فيديو)
اخبار البرامج
2025-12-25
بمناسبة مرور 50 سنة على مسيرتها الفنية المميزة... شانتال غويا تتألق في حلقة مليئة بالذكريات والأسرار (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-12-24
جورج خباز في إطلالة خاصة بـ"نور العيد"... كلمة من القلب وصداقة إنسانية مع سيرين عبد النور (فيديو)
اخبار البرامج
2025-12-24
جورج خباز في إطلالة خاصة بـ"نور العيد"... كلمة من القلب وصداقة إنسانية مع سيرين عبد النور (فيديو)
0
اخبار البرامج
2025-12-24
سيدة شيعية تروي أعجوبتها مع مار شربل في "نور العيد"... وأعجوبة ثانية تنقذ زوجين مع طفلهما (فيديو)
اخبار البرامج
2025-12-24
سيدة شيعية تروي أعجوبتها مع مار شربل في "نور العيد"... وأعجوبة ثانية تنقذ زوجين مع طفلهما (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
أخبار دولية
2025-10-26
دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
أخبار دولية
2025-10-26
دخول قافلة مصرية إلى غزة للمساعدة في العثور على رفات الرهائن
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29
من الاغتراب إلى لبنان: خبرات تبحث عن فرصة في مؤتمر LDE
0
أخبار لبنان
2025-12-29
لقاء بين جنبلاط والسفير الأميركي: تأكيد ضرورة دعم الجيش ومواصلة مسار الإصلاحات
أخبار لبنان
2025-12-29
لقاء بين جنبلاط والسفير الأميركي: تأكيد ضرورة دعم الجيش ومواصلة مسار الإصلاحات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06
فعاليات اليوم الثاني والأخير من القمة العالمية للرياضة في دبي ومقابلات حصرية للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
تقارير نشرة الاخبار
14:04
اختتام مؤتمر الطاقة الاغترابية بجولة للمنتشرين في القرية الميلادية وبيت المغترب في البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تهريب أدوية مرضى من المستشفى الى عيادة طبيب للاستفادة الشخصية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
تقارير نشرة الاخبار
13:58
دفعة جديدة من سلاح منظمة التحرير للجيش اللبناني... والفصائل المتشددة عند رفضها للتسليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
تقارير نشرة الاخبار
13:56
كواليس لقاء ترامب - نتنياهو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:54
توتر في تل أبيب بعد لقاء ترامب–نتنياهو… غموض حول غزة ولبنان وتصعيد محتمل مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
تقارير نشرة الاخبار
13:50
السعودية تستهدف مركبات عسكرية أُفرغت من سفن إماراتية في اليمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
تقارير نشرة الاخبار
13:46
اليمن على صفيح ساخن: تصعيد سعودي–إماراتي وصراع نفوذ يتجاوز خطوط التماس
0
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
حال الطقس
02:21
منخفض جوي جديد غدًا...
2
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
خبر عاجل
08:14
لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
3
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
حال الطقس
13:32
منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة
4
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
أمن وقضاء
02:25
انخفاض سعري البنزين والمازوت وارتفاع سعر الغاز
5
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
أخبار لبنان
09:58
وزارة الطاقة أعلنت أسعار تعرفات المولدات لشهر كانون الاول
6
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
خبر عاجل
02:41
السعودية تدعو الامارات للانسحاب من اليمن خلال ٢٤ ساعة وتعرب عن اسفها لما قامت به من ضغط على قوات المجلس الجنوبي
7
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
خبر عاجل
13:38
الـLBCI ووسام حنّا معكن بكرا من أوّل النهار… وعشية ناطرينكن بـBeirut Hall!
8
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
08:46
بالصورة - الجيش يتسلُّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More