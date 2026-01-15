الأخبار
التحرش الجنسي في "أحمر بالخط العريض"... بين القانون والرغبات وهذه التفاصيل!
اخبار البرامج
2026-01-15 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
التحرش الجنسي في "أحمر بالخط العريض"... بين القانون والرغبات وهذه التفاصيل!
ناقش الإعلامي مالك مكتبي في هذه الحلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" عبر شاشة الـLBCI، موضوع التحرش الجنسي.
واستضاف مالك مكتبي في القسم الأول من الحلقة "دانييلا" التي تحدثت عن مبادرتها عند اعجابها برجل معيّن، معتبرةً أن هذا الموضوع بعيد كل البعد عن التحرش.
وقالت دانييلا إن لمس مناطق معينة في الجسم لدى الطرف الآخر يعتبر تحرش، وهو الأمر الذي قامت به أثناء وجودها مع زميلها في العمل في المصعد.
ولفتت دانييلا إلى أن رفض الرجل تقربها منه جنسياً يثير شكوكها حول ميوله الجنسية، مضيفةً أن "المرأة لا تحب التحرش بل تحب معرفة مدى جمالها".
واستضاف الإعلامي مالك مكتبي في القسم الثاني من الحلقة الشاب "نواف" الذي تحدث عن رفضه لمبادرة المرأة وتحرشها بالرجل.
وقال نواف إنه يجب على القانون محاسبة المرأة على هذا الفعل على غرار الرجل، مضيفاً أنه لا يضعف أمام أي امرأة.
وتحدث نواف عن تعرضه للتحرش في عمله في النادي الرياضي، لافتاً إلى أن النساء يحاولن التقرب منه جسدياً فقط وهو الأمر الذي لا يُرضي رجولته.
واستضاف الإعلامي مالك مكتبي في القسم الأخير من الحلقة "يوسف" و"راكيل" للحديث عن التحرش والطرف الذي يتحمل مسؤولية هذا الفعل.
وقال يوسف إنه يجب على المرأة وضع حدود بينها وبين الرجل لمنعه من التحرش بها، مضيفاً أن ملابس المرأة تساهم بشكل كبير في هذا الموضوع.
ومن جهتها، عارضت راكيل فكرة يوسف حول لباس المرأة، لافتةً إلى أنه يفكّر بطريقة ذكورية.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
اضغطوا هنا
.
