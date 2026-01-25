أطلقت شاشة LBCI الإعلان التشويقي الأول للموسم الثالث من برنامج "أكرم من مين"، المرتقب عرضه خلال شهر رمضان المبارك، كاشفًا عن مفاجأة لافتة هذا العام تتمثّل في أداء نجمة عربية لأغنية البرنامج، في خطوة جديدة تزيد من حماسة الجمهور وترقّبه.

وأثار الفيديو التشويقي الجديد موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع الإيحاء الواضح إلى أن الصوت الذي سيؤدي أغنية "أكرم من مين" هذا الموسم هو صوت نسائي، ما فتح باب التكهنات حول هوية النجمة التي ستوقّع بصوتها على شارة البرنامج.

ويأتي هذا الموسم بعد النجاح الساحق الذي حققه النجم اللبناني وسام حنا في المواسم الرمضانية السابقة، حيث رسّخ البرنامج مكانته كواحد من أكثر البرامج الترفيهية متابعة، بفضل فكرته الإنسانية، أجوائه العائلية، والجوائز القيّمة التي يقدّمها للمشاركين.

ومع موسم جديد يعد بالمزيد من المفاجآت، التحديات، واللحظات المؤثرة، يبقى السؤال الذي يشغل الجمهور: من تُرى النجمة التي ستؤدي أغنية "أكرم من مين" في موسمه الثالث؟