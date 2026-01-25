الأخبار
تشويق وترقّب مع الفيديو التشويقي الجديد لـ"أكرم من مين"... نجمة تؤدي أغنية الموسم الثالث؟ (فيديو)

اخبار البرامج
2026-01-25 | 05:59
تشويق وترقّب مع الفيديو التشويقي الجديد لـ&quot;أكرم من مين&quot;... نجمة تؤدي أغنية الموسم الثالث؟ (فيديو)
تشويق وترقّب مع الفيديو التشويقي الجديد لـ"أكرم من مين"... نجمة تؤدي أغنية الموسم الثالث؟ (فيديو)

أطلقت شاشة LBCI الإعلان التشويقي الأول للموسم الثالث من برنامج "أكرم من مين"، المرتقب عرضه خلال شهر رمضان المبارك، كاشفًا عن مفاجأة لافتة هذا العام تتمثّل في أداء نجمة عربية لأغنية البرنامج، في خطوة جديدة تزيد من حماسة الجمهور وترقّبه.

وأثار الفيديو التشويقي الجديد موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع الإيحاء الواضح إلى أن الصوت الذي سيؤدي أغنية "أكرم من مين" هذا الموسم هو صوت نسائي، ما فتح باب التكهنات حول هوية النجمة التي ستوقّع بصوتها على شارة البرنامج.

ويأتي هذا الموسم بعد النجاح الساحق الذي حققه النجم اللبناني وسام حنا في المواسم الرمضانية السابقة، حيث رسّخ البرنامج مكانته كواحد من أكثر البرامج الترفيهية متابعة، بفضل فكرته الإنسانية، أجوائه العائلية، والجوائز القيّمة التي يقدّمها للمشاركين.

ومع موسم جديد يعد بالمزيد من المفاجآت، التحديات، واللحظات المؤثرة، يبقى السؤال الذي يشغل الجمهور: من تُرى النجمة التي ستؤدي أغنية "أكرم من مين" في موسمه الثالث؟

اخبار البرامج

أكرم من مين

وسام حنا

LBCI

رمضان

نجمة

أغنية

برنامج ترفيهي.

LBCI
فنّ
2025-11-05

نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-12-08

ابنة نانسي عجرم تخطف الأنظار في المدرسة... وتؤدي أغنية والدتها "يا عيد" (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-12-15

ناصيف زيتون يطرح "كزدورة" بالتعاون مع "أبو ورد"... أغنية شبابيّة ولونٌ جديد

LBCI
فنّ
2026-01-05

نادر الأتات يطلق "تعي نسافر"... أغنية جديدة تحمل بصمته الخاصة (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-22

علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-22

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-20

زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-20

اعترافات زياد نجيم: إيمان وخسارات وحقيقة لا تُقال إلا في "المسار" (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-01-22

صرخات ورعب في مدينة ملاهٍ... انهيار لعبة بطريقة مأساوية وتطاير أطفال (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
05:25

عودة: مال الأرض وجميع المناصب غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان

LBCI
أمن وقضاء
05:30

بعد عمليّات سرقة عدة من داخل سيّارات على أوتوستراد أبلح – زحلة... وقع في قبضة "المعلومات"

LBCI
أخبار لبنان
07:13

الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اجتماعات لمسؤولين أميركيين بارزين في اسرائيل شملت ملف غزة... هذا ما أفضت اليه

LBCI
أخبار لبنان
07:54

عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:13

الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
06:17

اعتصام على الطريق الدولية بعلبك - زحلة لكشف مصير احمد شكر

LBCI
أخبار لبنان
05:04

الراعي: فلنصلِّ أن تعود الكلمة إلى مركز حياتنا وبيوتنا وقراراتنا وضمائرنا

LBCI
أخبار لبنان
02:58

المبنى المنهار في طرابلس: انتشال سيدة وابنها على قيد الحياة

LBCI
أخبار دولية
00:19

رئيسة فنزويلا بالوكالة تدعو الى تفاهمات مع المعارضة "لصالح الشعب"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟

LBCI
أمن وقضاء
13:00

نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

LBCI
خبر عاجل
14:08

معلومات للـLBCI: الاتصالات بين بعبدا وحارة حريك عادت عبر مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال لاحتواء التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والتحضير للقاء بين رئيس الجمهورية وقيادة الحزب لاستئناف الحوار

LBCI
أخبار لبنان
12:44

معلومات للـLBCI: رسالة من الرئيس عون الى ترامب عبر الرئيس المصري

LBCI
أخبار لبنان
07:21

تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

LBCI
خبر عاجل
11:53

انتشال جثة الأب من المفقودين الأربعة من تحت ركام المبنى الذي انهار في القبة

LBCI
أخبار دولية
15:10

وزارة الدفاع السورية تعلن تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما

LBCI
فنّ
11:31

بعد تصريحات ابنها بروكلين الصادمة... فيكتوريا بيكهام "تشعر بالخيانة"!

