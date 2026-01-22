الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

اخبار البرامج
2026-01-22 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في &quot;أحمر بالخط العريض&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

ناقشت حلقة الليلة من برنامج أحمر بالخط العريض، الذي يقدّمه الإعلامي مالك مكتبي عبر شاشة LBCI، موضوع "الأم والحماة"، وهو من أكثر المواضيع حساسية وإثارة للجدل في المجتمع، حيث غالبًا ما تُصوَّر العلاقة بين الكنة وحماتها على أنها علاقة توتر وصراع.

في بداية الحلقة، استضاف مكتبي رُقية، وهي سيدة شكّلت استثناءً لهذه الصورة النمطية، إذ أكدت أنها تحب حماتها أكثر من والدتها، وتضعها في مكانة خاصة في حياتها. وتحدثت رقية عن علاقتها القريبة بحماتها، مشيرة إلى احترامها الكبير لها، وتعلّقها بها، واعتبارها مصدر تعلّم وخبرة في تفاصيل حياتها اليومية.

وفي فقرة لاحقة، حلّت حماة رقية ضيفة على البرنامج، حيث شاركت تجربتها بدورها، مؤكدة أن العلاقة بين الحماة والكنة غالبًا ما تكون صعبة، إلا أن رقية، بحسب تعبيرها، "إنسانة محترمة" تكنّ لها محبة خاصة، ما جعل العلاقة بينهما مختلفة ومبنية على التفاهم والاحترام المتبادل.

أما القسم الثالث من الحلقة، فحمل طابعًا صادمًا، إذ استضاف البرنامج رجلًا أثار جدلًا واسعًا بآرائه، بعدما صرّح بأنه يشجّع والدته على ممارسة العنف على زوجته في حال أخطأت، معتبرًا أن ذلك "أسلوب تربية"، ومؤكدًا أنه لن يقف في وجه والدته بل سيدعمها في هذا التصرّف.

في المقابل، واجهته سيدة مشاركة في الحلقة برأي معاكس تمامًا، معتبرة أن هذا الموقف يعكس "قلة رجولة"، ومشددة على أنها لو تعرّضت لموقف مشابه، لكانت غادرت منزلها الزوجي فورًا ومن دون تردد.

فأين يجب أن تُرسم الحدود بين الأم والحماة، وأين يقف دور الزوج عندما يتحوّل الخلاف إلى إساءة؟

لمشاهدة الحلقة كاملة اضغطوا هنا.

آخر الأخبار

اخبار البرامج

زوجة

حماة

علاقة

زوج

مالك مكتبي

أحمر بالخط العريض

محبة مفرطة

خلاف حاد

LBCI.

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-08

الرضاعة الطبيعية أم حليب البودرة؟ جدل صريح بين النساء في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-04

بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-11-27

هاربة من العنف الأسري… بديعة تروي قصتها الصادمة في "أحمر بالخط العريض": فهل سيمنحها زوجها حريّتها؟

LBCI
اخبار البرامج
2025-11-20

لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
09:54

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-20

زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-20

اعترافات زياد نجيم: إيمان وخسارات وحقيقة لا تُقال إلا في "المسار" (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-15

التحرش الجنسي في "أحمر بالخط العريض"... بين القانون والرغبات وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:12

الرئيس جوزاف عون يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا

LBCI
عالم الطبخ
13:49

معلومة بسيطة يجهلها كثيرون: من أين تأتي البابريكا فعلًا؟

LBCI
اخبار البرامج
16:00

علاقة الزوجة والحماة... بين المحبة المفرطة والخلافات الحادة في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

LBCI
اقتصاد
2025-11-24

عيسى الخوري ألقى كلمة لبنان في مؤتمر يونيدو في الرياض: نفتح أبواباً واسعة للاستثمار في خمس مجموعات صناعيّة ذات قيمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

LBCI
رياضة
13:44

اتحاد كرة السلة وسنيتا جنبا الى جنب لدعم كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

متابعو الـLBCI من مشاهدين إلى فائزين إلى مستلمي الجوائز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بين سوريا والعراق: ترحيل دواعش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

كرسي جورج قرم مساحة فكرية جديدة للعلاقات الدولية في اليسوعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الرئيس عون متمسك بمواقفه والحملات لن تغير في واقع الحال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

النموّ الاقتصادي في لبنان… ما لا يُقال

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
اخبار البرامج
09:54

فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
10:35

عيسى يشيد بأداء "كهرباء زحلة"

LBCI
خبر عاجل
08:03

ماكرون يستقبل سلام الجمعة... هذا ما أفادته مصادر الإليزيه للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
06:31

سرق حوالى 5000 دولار من خزنة مطعم في البترون...ووقع في قبضة قوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
05:22

ترامب خلال إطلاق "مجلس السلام" في دافوس: الحرب في غزة تصل إلى نهايتها وسأفعل شيئًا من أجل لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More