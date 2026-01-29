الأخبار
تعدد الأزواج والزوجات... ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

اخبار البرامج
2026-01-29 | 16:03
مشاهدات عالية
تعدد الأزواج والزوجات... ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل في &quot;أحمر بالخط العريض&quot; (فيديو)
2min
تعدد الأزواج والزوجات... ظاهرة اجتماعية مثيرة للجدل في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

تناولت حلقة جديدة من برنامج "أحمر بالخط العريض"، الذي يقدّمه الإعلامي مالك مكتبي، موضوع تعدّد الأزواج والزوجات بوصفه ظاهرة اجتماعية حسّاسة ومثيرة للجدل، تفتح الباب أمام أسئلة أخلاقية وإنسانية عميقة داخل المجتمع.

وفي سياق الحلقة، استضاف مكتبي امرأة روت تجربتها مع ثلاث زيجات انتهت جميعها بالفشل، متحدثة بصراحة عن الصعوبات الاجتماعية والنفسية التي واجهتها، ولا سيما على صعيد علاقتها بعائلتها ومحيطها. وأوضحت أنّها في كل مرة كانت تكتشف أنّ الشريك غير قادر على بناء حياة مستقرة أو تكوين عائلة، ما قادها إلى الزواج والطلاق ثلاث مرات متتالية.

كما شارك في الحلقة رجل يُدعى هارون الرشيد، تحدث بدوره عن زيجاته الثلاث، مقدّماً رؤية مثيرة للجدل حول دور المرأة في حياته، إذ اعتبر أنّ الزوجة تقتصر وظيفتها على الإنجاب والاهتمام بالمنزل وبالزوج، لافتاً إلى أنّ زوجته الثالثة لا تتجاوز 19 عاماً.

وفتحت الحلقة نقاشاً واسعاً حول مفهوم الزواج، وحدود تعدّد الزوجات والأزواج، وتأثير هذه الظاهرة على الاستقرار الأسري والمجتمع ككل، وطرحت سؤالاً مباشراً على المشاهدين: هل أنتم مع تعدّد الزوجات والأزواج أم ضده؟

لمشاهدة الحلقة كاملةً اضغطوا هنا.

