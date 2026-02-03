الأخبار
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
اخبار البرامج
2026-02-03 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
استضاف الإعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من "المسار" ملكة جمال لبنان بيرلا حرب للحديث عن مواضيع اجتماعية وشخصية مختلفة ومشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم وتمثيل لبنان عالميًّا.
وفي التفاصيل، عرّفت بيرلا حرب المشاهدين عن شخصيتها واصفة نفسها بالطفلة و"العنيدة" حتى تحقيق كافة أحلامها، فالفوز بتاج الجمال لا يعني الاكتفاء بل المثابرة حتى الوصول أكثر.
وتحدثت بيرلا حرب عن مدى حبّها للبنان على الرغم من المعاناة والصعوبات التي تحيط به على كافة الأصعدة، خصوصًا أنها عاشت 15 عامًا في الرياض وزرعت الغربة بداخلها أمل العودة.
وعبّرت بيرلا حرب عن عدم اكتراثها للألقاب، فهي ما زالت الشخص نفسه قبل وبعد الفوز، كما وتحدثت عن الشهرة المفاجئة حيث اعتبرتها "جميلة وصعبة" في آنٍ وذلك بسبب كمية المسؤوليات التي تترتّب بعد الاستحقاق والفرص والإمكانيات التي تقدمها هذه التجربة.
وقالت بيرلا حرب إنها خسرت الكثير من الأشخاص بعد الفوز، كما أن موجة التعليقات السلبية والتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تؤثر على شخصيتها القوية وصحتها النفسية.
وتطرّقت بيرلا حرب إلى أهمية حسن استخدام السلطة للتأثير على الأشخاص ومختلف فئات المجتمع لدعم القضايا الاجتماعية والمساهمة في تغيير وتطوير الوضع العام، شارحة أن هدفها الأساسي يتمثل بالتركيز على توعية الشابات منعًا لإنجرارهنّ خلف "Trends" مواقع التواصل الاجتماعي و"المثالية الزائفة".
وبالحديث عن المشاهير، قالت بيرلا حرب إنها تتابع مدوّنة الموضة اللبنانية كارن وازن وتحب محتوى خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان التي تتمتع "بالصراحة والشفافية".
ولفتت بيرلا حرب النظر إلى أنها لا تستطيع حاليًّا تحديد وجهتها المستقبلية وما إذا كانت ستدخل مهنة التمثيل أو تقديم البرامج، ولكنها لا تمانع القيام بهذه الخطوة.
وعبّرت بيرلا حرب عن تقديرها الكبير وإعجابها بالسوبر ستار راغب علامة، واختارته للتمثيل بجانبه ضمن أي فيديو كليب، كما اختارت النجمة نانسي عجرم لإجراء مقابلة معها.
وأكّدت بيرلا حرب أنها لا تملك أي طموح لدخول المجال السياسي، ووجهت رسالة إلى النساء في الجنوب لدعمهنّ وتشجيعهنّ على المثابرة وإكمال الصمود على الرغم من الدمار المحيط.
وأشارت بيرلا حرب إلى بدء الاستعدادات والتحضيرات لمشاركتها ضمن مسابقة ملكة جمال العالم التي لم يُحدد تاريخها بعد، مؤكدة أنها قادرة على إيصال لبنان عالميا وتمثيل الوطن بصورة تليق به.
وفي القسم الثاني من الحلقة، علّقت بيرلا حرب على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية قائلة إنها التقت به في مدينة العقبة وبينهما مجموعة من الأصدقاء المشتركين، وشددت على أنها لا تملك جوابًا للرد على هذه الأقوال.
كذلك، كشفت بيرلا حرب أنها لا تمانع إجراء عمليات تجميل لاحقا بحال أرادت ذلك وتحدثت عن إيمانها الكبير بالقديس شربل.
وفي ختام الحلقة، تحدثت بيرلا حرب عن علاقتها بالوصيفة الأولى كلوي خليفة قائلة إنها تكنّ لها كل الحب والاحترام.
لمشاهدة الحلقة كاملة،
اضغطوا هنا
.
Learn More