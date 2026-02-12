الدعارة وتعدّد العلاقات في "أحمر بالخط العريض"… قصص هروب وصدمات عائلية تهزّ زوجين سوريين

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج أحمر بالخط العريض مع الإعلامي مالك مكتبي ملفاً اجتماعياً شديد الحساسية تحت عنوان "الدعارة وتعدّد العلاقات"، مسلّطة الضوء على قصص واقعية لزوجين سوريين تحدّثا عن اختفاء زوجتيهما وانخراطهما في علاقات خارج إطار الزواج.

في الحلقة، روى عامر كيف غادرت زوجته المنزل لمدة ثلاثة أشهر، تاركةً طفليها، قبل أن يكتشف انخراطها في ممارسات تتعارض مع حياتهما العائلية. وأوضح أنّه منحها أكثر من فرصة للعودة، إلا أنّها استمرت في خياراتها، ما دفعه في نهاية المطاف إلى تطليقها عبر الهاتف.

أما فادي، فكشف أنّ زوجته اختفت تسعة أشهر، تاركة خلفها خمسة أطفال، قائلاً إنها اختارت "أن تعيش حياتها" بعيداً عن العائلة. ورغم محاولاته التحقق من سلوكها عبر إنشاء حساب وهمي وإرسال صديق له للتأكد من حقيقة ما يجري، إلا أنّه لم يُقدم على الطلاق، مؤكداً أنّ مشاعره تجاهها لم تنطفئ بالكامل.

الحلقة فتحت باب النقاش حول التفكك الأسري، والانجراف وراء علاقات عابرة، وتأثير ذلك على الأطفال والمجتمع، فيما عبّر الرجلان عن أملهما في عودة زوجتيهما إلى حياتهما السابقة بعيداً عن هذا المسار، وسط تساؤلات واسعة حول الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تقف خلف هذه الظواهر.