"الـLBCI متل بيتي"... راغدة شلهوب: مسيرة إعلامية ناجحة وبرامج طبعت في الأذهان (فيديو)

حلّت الإعلامية راغدة شلهوب ضيفةً ضمن برنامج "Catchy Talk" عبر شاشة الـLBCI مع الإعلامي جورج يونس والإعلامية ماريا بطحيش.

وأكدت راغدة شلهوب أن الميزة التي يحب أن يتمتع بها الإعلامي الناجح هي قدرته على الإصغاء للضيف بدلاً من محاربته.

وكشفت راغدة شلهوب أن العمل في المجال الإعلامي في مصر أسهل من لبنان، مضيفةً أنها "نجحت في تأسيس مدرسة في الـ Hard Talk Show في مصر".

وعن إرضاء الجمهور في مصر، لفتت راغدة شلهوب إلى أن "كل مواطن أصبح اليوم صحافياً وناقداً والإختلاف يكمن في قدرة الإعلامي على إثبات نفسه في بلد غريب وعدم الدخول في حرب خفية أو معلنة".

وعن تجربتها في تقديم برنامج "عيد معنا" ليلة رأس السنة عبر الـLBCI، قالت شلهوب: "الـLBCI متل بيتي"، مضيفةً أنها كانت محطة رائعة وعفوية.

وتحدثت راغدة شلهوب عن برنامج "زمن" الذي عُرض عبر شاشة الـLBCI، قائلةً: "كان علامة فارقة في مسيرتي ولا أشعر أنني بعيدة عن الجمهور".

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه.