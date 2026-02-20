إيلي مسعد للـLBCI: "الدولة ضايقتني كذا مرة"... وهذا ما كشفه عن أعماله المقبلة! (فيديو)

حلّ الكوميدي إيلي مسعد ضيفاً ضمن برنامج "Catchy Talk" عبر شاشة الـLBCI مع الإعلامي جورج يونس والإعلامية أنيتا سليمان.

وتحدّث إيلي مسعد عن مسيرته الفنية وأعماله التي طبعت في أذهان الجمهور وخاصةً لدى الأطفال.

ولفت إيلي مسعد إلى أنه تلقى سلسلة من التهديدات بسبب أعماله الغنائية قائلاً: "الدولة ضايقتني كذا مرة"، الأمر الذي دفعه إلى تغيير أسلوبه الغنائي.

وعن أبرز أعماله ومشاريعه المقبلة، كشف إيلي مسعد أنه في صدد إصدار أغنية جديدة قريباً، من دون الكشف عن إسمها.

لمشاهدة المقابلة كاملة، إليكم الفيديو أدناه.