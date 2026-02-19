حنين أبو شقرا للـLBCI: "مساري مختلف... وأسلوبي هو سرّ تميزي عن سائر الفنانين" (فيديو)

استضافت كل من الإعلاميتين بيرلا نجار وماريا بطحيش في هذه الحلقة من برنامج "Catchy Talk" عبر الـLBCI، الفنانة حنين أبو شقرا للحديث عن مسيرتها الفنية وأسلوبها الفني المميز.

وقالت حنين أبو شقرا "مساري مختلف"، مضيفةً أنها لا تستطيع الإنخراط في أي مكان جديد بسبب مزجها بين الموسيقى العربية واللاتينية.

وأكدت حنين أبو شقرا أن أسلوبها الفني يميزها عن الفنانين الآخرين، بالإضافة إلى مظهرها العام الذي يعبّر عن شخصيتها.