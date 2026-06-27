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بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
اخبار البرامج
2026-06-27 | 06:45
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بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
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بدماء شابة وطموحات كبيرة... منتخب لبنان يستعد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وفران: لست هنا لأربي أحداً
استعرض رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي والمدير الفني للمنتخب أحمد فرّان ملامح المرحلة المقبلة لـ"رجال الأرز" خلال برنامج "نهاركم سعيد" على شاشة LBCI، مسلّطين الضوء على التحضيرات الفنية وضخّ الدماء الشابة في المنتخب قبيل انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.
وأكد الحلبي أنّ اختيار أحمد فرّان لتولي قيادة المنتخب جاء بإجماع أعضاء الاتحاد، مشيداً بجرأته في استدعاء ستة لاعبين شباب إلى المنتخب، معتبراً أنّ هذه الخطوة تعكس رؤية مستقبلية للمنتخب الوطني. كما دعا إلى منحه الوقت الكافي لإظهار نتائج عمله، مؤكداً أنّ بناء منتخب قوي يحتاج إلى الاستمرارية والصبر.
وأضاف الحلبي أنّ الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة السلة في لبنان تجعلها مادةً دائمة للنقاش والانتقاد، مشيراً إلى وجود محاولات لاستهداف اللعبة وإقحامها في تجاذبات لا تخدم مصلحة المنتخب أو الرياضة اللبنانية.
من جهته، أكد أحمد فرّان جاهزيته الكاملة لتحمّل المسؤولية والضغوط المرافقة لتدريب المنتخب، مشدداً على أنّه قبل هذا التحدي عن قناعة، وأنّه يدرك حجم التوقعات الملقاة على عاتقه.
وقال فرّان إنّ المنتخب مقبل على مباريات صعبة في التصفيات الآسيوية، محذّراً من الاستهانة بأي منافس، ومؤكداً أنّ مواجهتي الهند والسعودية تتطلبان أعلى درجات الجدية والتركيز.
كما تطرّق إلى التحديات التي تواجه المنتخب، لا سيما ما يتعلق بملف اللاعبين المجنّسين، إضافة إلى الإصابات وغياب عدد من اللاعبين المؤثرين، مؤكداً أنّ الجهاز الفني يعمل على إيجاد أفضل الحلول للحفاظ على جاهزية المنتخب وتحقيق النتائج المطلوبة.
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