لحظات مؤثرة مع ناظم عيسى في عيد الأب... وفيديو لم يستطع إكماله (فيديو)

تحدّث الممثل القدير ناظم عيسى في برنامج Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI عن محطات من حياته العائلية ومسيرته الفنية، وذلك بمناسبة عيد الأب، في لقاء طغت عليه الأجواء الإنسانية والمؤثرة.



وتناول عيسى تجربته في الأبوة والعلاقة التي تجمعه بأولاده وأحفاده، معبّراً عن فخره بعائلته واعتزازه بالقيم التي سعى إلى نقلها إليها على مرّ السنوات.



وخلال الحلقة، تأثر بمفاجأة خاصة أُعدّت له بمناسبة عيد الأب، ما دفعه إلى طلب إيقاف عرض الفيديو للحظات، بعدما غلبته مشاعره أمام الكلمات والصور المؤثرة.



كما تطرّق إلى مسيرته الفنية وأبرز الشخصيات التي جسّدها، مشيراً إلى الأدوار التي تعكس قيماً إنسانية وعائلية قريبة من شخصيته، ولا سيما شخصية الأب التي قدّمها في مسلسل "كريستال" المعروض عبر شاشة الـ LBCI.