عمر ميقاتي يفتح دفاتر حياته بلا مواربة... ما الذي أزعجه من نادين نسيب نجيم؟ ولماذا تزوّج مرّتين؟

حلّ الممثّل اللبناني القدير عمر ميقاتي ضيفًا على برنامج "المسار" مع الإعلامي رودولف هلال، في حوار صريح ووجداني، استعاد خلاله محطّات من حياته الشخصية والمهنية، وكشف عن آرائه في واقع الدراما والملفّات السياسية.



واستهلّ ميقاتي حديثه باستذكار والده الراحل نزار ميقاتي، كاشفًا أنّه استغرق 20 عامًا لكتابة قصّة حياته، نظرًا إلى حجم المسؤولية والرهبة أمام هذه القامة الفنّية والإبداعية، معتبرًا إيّاه أستاذه الأوّل. كما وصف والدته بـ«القدّيسة والراقية»، مؤكّدًا أنّ ذكرى والديه تُبكيه كلّما استحضرها.



تعدّد الزوجات وعلاقته بالمال



وتحدّث عمر ميقاتي عن زواجه الثاني، الذي أقدم عليه نتيجة ظروف، معظمها صحّية، تتعلّق بزوجته الأولى، ما عزّز حاجته إلى وجود شريكة إلى جانبه، مشدّدًا على أنّ زوجته الأولى سيّدة فاضلة وأمّ لأولاده الكبار.



كما أعلن رفضه الزواج للمرّة الثالثة، معتبرًا أنّ الزواج بالنسبة إليه ينبع من الحاجة إلى شريكة تتفهّم ظروفه وتتحمّلها.



وعلى الصعيد المادّي، استعاد ميقاتي مرحلة كان يملك فيها نحو ثلاثة أو أربعة آلاف دولار، اعتبرها آنذاك ثمن كفنه وقبره، قبل أن ينفقها، مستحضرًا تعاليم السيّد المسيح بشأن عدم إمكان عبادة الله والمال معًا.

انتقادات لواقع الدراما وإشادة بتيم حسن



وانتقد ميقاتي واقع الأجور في الدراما، معتبرًا أنّ مَن يتقاضون مئات آلاف الدولارات ليسوا من الممثّلين اللبنانيين، وأنّ البطل السوري يستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانية الأعمال الدرامية المشتركة في لبنان، في حين تتميّز الدراما السورية، بحسب رأيه، بالدراسة والرقابة والتوزيع المنطقي للأدوار والميزانيات.



وأشاد بالممثّل السوري تيم حسن، مشيرًا إلى أنّه الأعلى أجرًا اليوم، ومستذكرًا تعاونه معه في مسلسل «نص يوم»، قبل «الهيبة»، حيث لم يلمس منه سوى الاحترام والتقدير.



موقف أزعجه من نادين نسيب نجيم



وعن الممثّلات اللبنانيات، وصف ميقاتي نادين نسيب نجيم بأنّها ممثّلة «نظيفة ورائعة»، مؤكّدًا محبّته الكبيرة لها، ومعلّقًا على أجورها بالقول: «صحّتين على قلبها».



إلّا أنّه استذكر موقفًا أزعجه خلال تعاونه معها، حين وجّهت إليه ملاحظة تتعلّق بأحد المشاهد، معتبرًا أنّ ذلك من اختصاص المخرج.



ولفت إلى أنّه كان بإمكانه أن يقول لها: «اسكتي، أنا بيوم من الأيّام علّمتك، ولا كلمة!»، لكنّه فضّل الصمت لمحبّته الكبيرة لها.



كذلك، عبّر ميقاتي عن محبّته لنادين الراسي وتعاطفه مع وجعها، واصفًا سيرين عبد النور باللطيفة والقريبة، وباميلا الكيك بالشفّافة.



رفض مشاهد العري ومحبّته للمسيح



وفي سياق الحديث عن قناعاته الشخصية، أشار عمر ميقاتي إلى رفضه تصوير مشاهد العري في سبعينيات القرن الماضي، انطلاقًا من قناعاته وشعوره بالخجل، داعيًا إلى مراعاة الأطفال في ظلّ انتشار الأفلام التي تتضمّن مشاهد خادشة للحياء.



كما استذكر رفضه شرب النبيذ في أحد المشاهد لأسباب شخصية لا تتعلّق بالدين، مستشهدًا بما ورد في الكتاب المقدّس عن الخمر التي تُفرح قلب الإنسان، ومضيفًا: «أعشق المسيح».



موقفه من المقاومة والحرب مع إسرائيل



وفي الشأن السياسي، تطرّق عمر ميقاتي إلى معاناة أهالي الشهداء الذين يُظهرون الفرح أمام وسائل الإعلام، فيما يعيشون ألم الفقد في داخلهم، معتبرًا أنّهم ليسوا سعداء بموت أبنائهم، وأنّ حزب الله ليس سعيدًا بسقوط الضحايا، بل يرى نفسه مضطرًّا إلى حماية الحدود، بحسب تعبيره.



وأعلن ميقاتي رفضه السلام مع إسرائيل، معتبرًا أنّه لا يمكن لوم مَن يقاوم ما وصفه بإجرامها. إلّا أنّه رأى في المقابل أنّ إمكانات المقاومة لا تخوّلها خوض هذه الحرب، داعيًا إيّاها إلى الإيمان بسلطة قادرة على تحرير الأرض.