هذا هو عدد ارهابيي داعش ونقاط ضعفهم وقوتهم...الجيش:المعركة سنربحها

مؤتمر صحافي لمدير التوجيه في قيادة الجيش

Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش, القاع, جرود راس بعلبك,الجيش,مؤتمر صحافي لمدير التوجيه في قيادة الجيش

LBCI News Lebanon

شرح مدير التوجيه في قيادة الجيش العميد علي قانصوه تطورات عملية "فجر الجرود"، لافتا الى أن مهمة الجيش هي مهاجمة ارهابيي داعش في جرود راس بعلبك والقاع، ليدمرهم لاستعادة الارض.



وأوضح قانصو،في مؤتمر صحافي، أن ارهابيي داعش قسموا المنطقة الى ولايات الشام قاطع القلمون الغربي، لافتا الى أن الوحدات الارهابية هي تحت الحصار منذ اكثر من عام، واسلحتهم عبارة عن مجموعات معززة باليات ودراجات نارية،ولديهم اسلحة مضادة للدروع، قناصات، طائرات من دون طيار، اليات دفع خفيفة، مدفع مضاد للطائرات وهناك غرف داخل الكهوف والمغاور .

الإعلان

واشار الى أن عدد مسلحي داعش هو نحو 600 ارهابي يتوزعون على 3 مجموعات، موضحا أن نقاط الضعف لديهم هي عدم توفر تغطية جوية ودبابات او اليات مدرعة أما نقاط القوة فهم يهاجمون القوى بواسطة الدراجات المفخخة ولديهم خبرة عالية بعمليات القنص بحيث ان طبيعة الارض تساعدهم على ذلك.

واكد قانصوه ان الوضع الامني ممسوك في الداخل، وأنهم سيربحون المعركة، موضحا الا تنسيق بينهم وبين حزب الله او القوات السورية.وشدد على أن الاولوية بالنسبة لهم هي معرفة مصير العسكريين المخطوفين.