عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 12:47
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المعركة ضد داعش أعادت الى الواجهة ملف العسكريين المخطوفين

ملف لم يعرف خواتيمه منذ آب 2014 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش اللبنانية, فجر الجرود,العسكريون المخطوفون,ملف لم يعرف خواتيمه منذ آب 2014
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9 عسكريين من الجيش اللبناني كانوا بيد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي منذ الثاني من آب من العام 2014 بعدما تم أسرهم في مواقع عسكرية على تخوم عرسال.
 
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