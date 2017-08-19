عملية فجر الجرود
19 آب 2017 - 12:47
19/08/2017 12:47:00
المعركة ضد داعش أعادت الى الواجهة ملف العسكريين المخطوفين
ملف لم يعرف خواتيمه منذ آب 2014
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الجيش اللبنانية, فجر الجرود,العسكريون المخطوفون,ملف لم يعرف خواتيمه منذ آب 2014
LBCI News Lebanon
9 عسكريين من الجيش اللبناني كانوا بيد تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي منذ الثاني من آب من العام 2014 بعدما تم أسرهم في مواقع عسكرية على تخوم عرسال.
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