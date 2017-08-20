بالتفاصيل - اليوم الثاني لمعركة "فجر الجرود" بدأ...

اليوم الثاني لمعركة "فجر الجرود"...

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LBCI News Lebanon

حملت ساعات الفجر الأولى من اليوم الثاني من معركة "فجر الجرود" المزيد من القصف المدفعي للجيش اللبناني ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع.

وفي التفاصيل، بدأ الجيش منذ الرابعة فجرا، بإجراء عمليات ميدانية بغطاء مدفعي كثيف له، مما يعني أنه بدأ عمليات جديدة للسيطرة على تلال ونقاط حاكمة واستراتيجية وميدانية.

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وتقدمت وحدات الجيش واستعادت مرتفعات ضليل أم الجماعه شمال شرق مرتفعات ضهور الخنزير وعملت على عزل مجموعات داعش الارهابيه في وادي مرطبيا.

وفي معلومات للـLBCI، عمل الجيش على ربط جردي راس بعلبك وعرسال، في وقت تتقدم وحداته باتجاه خربة داوود.​

وبحسب المعلومات، سيطرت وحدات الجيش على الكثير من التلال والمرتفعات والمساحات الشاسعة من جنوب رأس بعلبك باتجاه الشمال.​

وفي سياق متصل، تابع قائد الجيش العماد جوزيف عون عمليات الجيش في اليوم الثاني لمعركة "فجر الجرود" من غرفة العمليات الميدانية برأس بعلبك منذ الصباح الباكر.

الى ذلك، تعرّضت آلية تابعة للجيش على طريق دوار النجاصة - جرود عرسال، ظهر اليوم، لانفجار لغمٍ أرضيّ، أسفر عنه استشهاد ثلاثة عسكريين وإصابة عسكري بجروح خطرة.