شهيد خامس للجيش في معركة "فجر الجرود"

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نعت قيادة الجيش الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك بتاريخ 19/8/2017، خلال قيامه بتفكيك لغم أرضي.وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:من مواليد 15/5/1986 تعلبايا – قضاء زحلة.مددت خدماته كمجند في الجيش اعتباراً من 27/5/2007 ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 26/2/2008.حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدّة مرّات، وتهنئة وزير الداخلية مرّة واحدة.الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.ينقل الجثمان بتاريخه الساعة 12.00 من المستشفى العسكري المركزي - بدارو إلى بلدة سعدنايل- البقاع، حيث يقام المأتم ويوارى الثرى في جبانة البلدة بالتاريخ نفسه بعد صلاة العصر.