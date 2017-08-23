عملية فجر الجرود
23 آب 2017 - 04:23
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شهيد خامس للجيش في معركة "فجر الجرود"

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شهيد خامس للجيش في معركة &quot;فجر الجرود&quot;
نعت قيادة الجيش الرقيب أول وليد محمود فريج الذي استشهد صباح اليوم متأثراً بجروح كان قد أصيب بها في جرود رأس بعلبك بتاريخ 19/8/2017، خلال قيامه بتفكيك لغم أرضي.


وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:

- من مواليد 15/5/1986 تعلبايا – قضاء زحلة.
- مددت خدماته كمجند في الجيش اعتباراً من 27/5/2007 ثم نقل الى الخدمة الفعلية بتاريخ 26/2/2008.
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- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدّة مرّات، وتهنئة وزير الداخلية مرّة واحدة. 
- الوضع العائلي: متأهل وله ولد واحد.

ينقل الجثمان بتاريخه الساعة 12.00 من المستشفى العسكري المركزي - بدارو إلى بلدة سعدنايل- البقاع، حيث يقام المأتم ويوارى الثرى في جبانة البلدة بالتاريخ نفسه بعد صلاة العصر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.
 
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