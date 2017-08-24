عرض "تسوية" من "داعش" لحزب الله

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في وقت بدأت فيه المراكز الاستراتيجية لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية بالتفكك، تحدثت معلومات عن أن مجموعات من "داعش" على الضفة السورية من الحدود، عرضت المفاوضات على "حزب الله" والنظام السوري للتوصل إلى تسوية.وذكرت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«»، إن مجموعات تقدر بالعشرات أرسلت مبعوثاً سورياً إلى (حزب الله) لعرض مبادرة تقضي بالسماح لتلك المجموعات بالمغادرة إلى شرق سوريا (دير الزور) ، مشيرة إلى أن تلك المجموعات يُضيَّق عليها الخناق بعدما سيطر الجيش اللبناني على المناطق الحدودية وطردهم من لبنان، بينما يقلص "حزب الله" والجيش السوري النظامي مناطق سيطرتهم في الجانب السوري، خصوصاً بعد توغُّل مقاتلي الحزب في مركز قيادة «داعش» الأخير في وادي ميرا.