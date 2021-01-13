اقتصاد
13 كانون الثاني 2021 - 05:45
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هل سنكون أمام أزمة بنزين خلال الإقفال العام؟

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هل سنكون أمام أزمة بنزين خلال الإقفال العام؟
Lebanon News
أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن لا أزمة بنزين خلال الاقفال العام، مشيرا الى أنه لا داعي لتهافت المواطنين على المحطات، لأنها ستفتح في الأوقات المحددة لتأمين الطلبات الأكثر إلحاحا.

وإذ أشار إلى أن "الموزعين سيسلمون المستشفيات"، قال: "سنفتح كالعادة وسننفذ قرار التعبئة وسيتم توزيع المادة على المحطات بشكل طبيعي"، لافتا الى أن "محطات البنزين والموزعين والشركات المستوردة مستثنون من قرار الاقفال".
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وأوضح في اتصال لـ"الوكالة الوطنية للاعلام" أن "الجعالات المخصصة للمحطات والموزعين غير كافية"، مذكرا "وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بها، لكونها لم تعد مقبولة في ظل الغلاء وارتفاع سعر الدولار". 

وأشار إلى أنهم تقدموا بمذكرة إلى وزير الطاقة والمديرية العامة للنفط، ولا جواب حتى الآن في هذا الخصوص.
 
 
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