كم بلغ حجم التداول على Sayrafa اليوم؟

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LBCI News Lebanon

أعلن مصرف لبنان في بيان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 47 مليون دولار أميركي بمعدل 24900 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.



وأشار إلى أنهىعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقًا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص.

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