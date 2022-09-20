العلية: مزايدة الخدمات الاختيارية المميزة في المطار موضع درس في وزارة الأشغال ولم يتم اطلاقها بعد

العلية: مزايدة الخدمات الاختيارية المميزة في المطار موضع درس في وزارة الأشغال

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LBCI News Lebanon

أعلن رئيس هيئة الشراء االعام جان العلية أنه "أشيع عبر بعض الرواد غير المحترفين لمواقع التواصل الاجتماعي ان مزايدة تتعلق بتقديم خدمات اختيارية مميزة لاستقبال القادمين ومرافقة المغادرين في مطار رفيق الحريري الدولي تجري من دون نشر الإعلان عنها على الموقع اللاكتروني لهيئة الشراء العام".



وأوضح في بيان، أن "هذه المزايدة لا تزال موضع درس في وزارة الاشغال العامة والنقل في ضوء ملاحظات هيئات الشراء العام عليها ولم يتم اطلاقها بعد. هكذا اخبارهم لا تختلف عن اخباراتهم".

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