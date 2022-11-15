اقتصاد
15 تشرين الثاني 2022 - 11:02
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نقابة الوكلاء البحريين: إستمرار تعطل التواصل مع نظام الجمارك الإلكتروني أدى الى شلل في حركة البضائع

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نقابة الوكلاء البحريين: إستمرار تعطل التواصل مع نظام الجمارك الإلكتروني أدى الى شلل في حركة البضائع
Lebanon News
أعلنت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن، أن إستمرار تعطل التواصل مع نظام الجمارك اللبنانية الإلكتروني منذ يوم السبت الماضي، والمستمر، أدى الى شلل في حركة البضائع وتسبب بتباطؤ عمليات التخليص الجمركيّ المطلوبة إلكترونيًا في المرافئ اللبنانية، ما يؤدي الى تكدس بضائع الإستيراد وتأثر جهوزية التصدير أمام السفن القادمة.  
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وقالت النقابة في بيان: "في وقت تعمل إدارة الجمارك على حل المشكلة التقنية القائمة، لا سبيل لتلافي هذه المشكلات إلا من خلال إجراء كامل التحديثات المطلوبة للبرامج والأجهزة والخوادم الإلكترونية إنسجاما مع مؤازرة  قطاع العائلة المرفئية والهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير في الإجتماعات المتكررة التي قمنا بها مع شركاء آخرين، إستجابة لنداء المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، والتي بموجبها وصلنا الى قرارات وآلية مهمة برعاية وحضور الرئيس نجيب ميقاتي ومواكبة وزير المالية يوسف خليل والعديد من القضاة والمسؤولين".
 
 
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