المدير العام للواردات في وزارة المال للـLBCI: موازنة 2022 أعادت الانتظام المالي الى المؤسسات والادارات العامة

أكد المدير العام للواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة أن موازنة العام 2022 أعادت الانتظام المالي الى المؤسسات والادارات العامة حتى ولو أنها صدرت في آخر السنة.
وشدد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن من يقول إن موازنة العام 2022 لا يوجد فيها اصلاحات هو مخطئ.
وأوضح أنه لا يقول إن هذه الموازنة مثالية ولكن هذه الموازنة هي المثالية في ظل الظروف الاستثنائية التي كانت تمر بها الدولة اللبنانية بالعام 2022 وفي ظل عدم التوافق والتناحر السياسي.
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