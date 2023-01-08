توضيح من مصرف لبنان حول التداول اليومي على منصة صيرفة

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أوضح مصرف لبنان أن حجم التداول اليومي على منصة صيرفة الذي يصدره بشكل يومي يتضمن ما يلي ما باعه واشتراه المصرف من دولار اميركي، بالاضافة إلى عمليات بيع وشراء الدولار الاميركي التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على منصة صيرفة.ولفت مصرف لبنان في بيان إلى أن التداول على منصة صيرفة يتضمن "مجموع" الدولارات التي دخلت اليه وتلك التي دفعها، يضاف اليها عمليات المصارف والصرافين التي تسجل على صيرفة.وأوضح أن ازدياد حجم التداول على منصة صيرفة في الايام القليلة الماضية هو طييعي ومتوقع حيث تم السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار دون قيود عبر منصة صيرفة من خلال مصارفهم.