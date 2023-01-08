اقتصاد
08 كانون الثاني 2023 - 03:17
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توضيح من مصرف لبنان حول التداول اليومي على منصة صيرفة

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توضيح من مصرف لبنان حول التداول اليومي على منصة صيرفة
Lebanon News
أوضح مصرف لبنان أن حجم التداول اليومي على منصة صيرفة الذي يصدره بشكل يومي يتضمن ما يلي ما باعه واشتراه المصرف من دولار اميركي، بالاضافة إلى عمليات بيع وشراء الدولار الاميركي التي قامت بها المصارف ومؤسسات الصرافة والتي يجب عليهم تسجيلها على منصة صيرفة.
 
ولفت مصرف لبنان في بيان إلى أن التداول على منصة صيرفة يتضمن "مجموع" الدولارات التي دخلت اليه وتلك التي دفعها، يضاف اليها عمليات المصارف والصرافين التي تسجل على صيرفة. 
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وأوضح أن ازدياد حجم التداول على منصة صيرفة في الايام القليلة الماضية هو طييعي ومتوقع حيث تم السماح للجمهور ببيع وشراء الدولار دون قيود عبر منصة صيرفة من خلال مصارفهم. 
 
 
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