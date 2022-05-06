لبنانيون يصلون في الدقائق الاخيرة من بيروت للاقتراع في السعودية

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LBCI News Lebanon

في مشهد لافت، وصل لبنانيون الى احد مراكز الاقتراع في السعودية، في الدقائق الاخيرة قبل اقفال الباب.



والبعض منهم كان وصل من بيروت، واتجه مباشرة الى مركز الاقتراع، ووصلوا في الدقائق الاخيرة.

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