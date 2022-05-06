انتخابات لبنان 2022
06 أيار 2022 - 15:02
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لبنانيون يصلون في الدقائق الاخيرة من بيروت للاقتراع في السعودية

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Lebanon News
في مشهد لافت، وصل لبنانيون الى احد مراكز الاقتراع في السعودية، في الدقائق الاخيرة قبل اقفال الباب. 

والبعض منهم كان وصل من بيروت، واتجه مباشرة الى مركز الاقتراع، ووصلوا في الدقائق الاخيرة. 
 
اليكم الفيديو اعلاه ...   
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