الدولة استنفرت بكل أجهزتها الأمنية تحضيرًا ليوم الإنتخابات

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LBCI News Lebanon



وعند الثالثة من عصر السبت بدأت وحدات الجيش انتشارا ً عملانيا ًعلى الأرض في مختلف المحافظات أنهته قبيل السادسة مساء ً، حيث وضعت نقاطا ً ثابتة في محيط مراكز الإقتراع فضلا ً عن حواجز ثابتة ومتحرّكة معزّزة بالآليات.

الإعلان واستباقا ً لحصول أي إشكالات ٍ وبعد ورود معلومات ٍعن تحركات ٍ شعبية قد تحصل في طرابلس ، أرسلت قيادةُ الجيش قوة ً الجمعة الى المدينة نشرتها في الأحياء الرئيسية والشعبية. استنفار قوي على المستويات العسكرية والأمنية لمواكبة العملية الإنتخابية بدأ منذ الجمعة على امتداد مساحة لبنان للحفاظ على أجواء الإستقرار وتأمين المناخ الملائم للتصويت.وعند الثالثة من عصر السبت بدأت وحدات الجيش انتشارا ً عملانيا ًعلى الأرض في مختلف المحافظات أنهته قبيل السادسة مساء ً، حيث وضعت نقاطا ً ثابتة في محيط مراكز الإقتراع فضلا ً عن حواجز ثابتة ومتحرّكة معزّزة بالآليات.واستباقا ً لحصول أي إشكالات ٍ وبعد ورود معلومات ٍعن تحركات ٍ شعبية قد تحصل في طرابلس ، أرسلت قيادةُ الجيش قوة ً الجمعة الى المدينة نشرتها في الأحياء الرئيسية والشعبية.

جهوزية الجيش اللبناني مئة في المئة حيث تمّ نشر ُ نحو سبعين ألف عسكري من مختلف القطع العسكرية واللوجستية.

ستكون القوى العسكرية مرتبطة ً بقيادات المناطق العسكرية الموصولة بدورها بغرفة العمليات الأساسية في قيادة الجيش والتي يشترك فيها ضابط ٌ من كلّ جهاز ٍ أمني ، كما أنّ غرفة العمليات في اليرزة موصولة بغرفة العمليات في وزارة الداخلية عبر ضابط ٍ من الجيش.

الى جانب الحضور العسكري سيكون هناك عمل ٌأمني استباقي لاستخبارات الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى من شعبة المعلومات وجهاز الإستقصاء في محيط مراكز الإقتراع، وسيُمنع إقفال الطرق ويتم تسهيل عملية التنقل.

ستقوم الوحدات العسكرية ايضا ً بحماية مراكز الإتصال والإنترنت لتأمين عدم تعرّض ٍ أحد لها.

20 ألفاً من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام سيكونون موجودين كذلك على الأرض، على أن تكون مهمة الوجود داخل الأقلام على عاتق قوى الأمن الداخلي ويستمرّ الاستنفار العسكري والأمني حتى موعد صدور النتائج المتوقع الإثنين المقبل.