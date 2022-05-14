انتخابات لبنان 2022 14 أيار 2022 - 14:24 14/05/2022 14:24:00 عينة عن الأجواء الإنتخابية في قضاء بشري قبل ساعات من فتح صناديق الإقتراع

عينة عن الأجواء الإنتخابية في قضاء بشري قبل ساعات من فتح صناديق الإقتراع

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LBCI News Lebanon

قضاء بشري في دائرة الشمال الثالثة يشهد معركة بين مجموعة لوائح تتنافس فيها المردة والمجتمع المدني لائحة القوات.



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