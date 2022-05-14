انتخابات لبنان 2022
14 أيار 2022 - 14:24
14/05/2022 14:24:00
عينة عن الأجواء الإنتخابية في قضاء بشري قبل ساعات من فتح صناديق الإقتراع
عينة عن الأجواء الإنتخابية في قضاء بشري قبل ساعات من فتح صناديق الإقتراع
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LBCI News Lebanon
قضاء بشري في دائرة الشمال الثالثة يشهد معركة بين مجموعة لوائح تتنافس فيها المردة والمجتمع المدني لائحة القوات.
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