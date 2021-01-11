مقدمة نشرة الاخبار
11 كانون الثاني 2021 - 14:00
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مقدمة النشرة المسائية 11-1-2021

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Lebanon News
بالإذن من كورونا ، إستجدَّ هذا المساء تطوّر رئاسي يستحق تقديمه على ما عداه ... 
كان يُقال : " وراء الأكمة ما وراءها " 
اليوم يًقال : " وراء الكمامة ما وراءها " 
الكمامة الرئاسية لم تستطع إخفاء ما قاله الرئيس عن الرئيس المكلَّف ، وصفَه بالكَذِب وبأنه لم يقدِّم له أي تشكيلة ، وأن لا تأليف للحكومة ... 
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ما قاله رئيس الجمهورية اليوم ، من واء الكمامة ، قاله رئيس التيار الوطني الحر أمس من دون كمامة ، ليكتمل مشهد هجمة الرئاسة والتيار على الرئيس المكلَّف ، فهل هناك قرار ب ONE WAY TICKET  كما حصل سابقًا ؟ 
هذه المرة الوضع مختلف ، فسعد الحريري رئيس مكلَّف، وإذا لم يعتذر عن عدم التأليف ، فإنه يبقى رئيسَا مكلفًا إلى ما شاء الله ، ويبقى حسان دياب رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال إلى ما شاء الله ... ما يعني ان البلد دخل عمليًا في مأزق غير مسبوق . 
يأتي هذا المأزق في ظل أسوأ أزمة صحية تمر بها البلاد 
وفي ظل اجراءات اتخذها المجلس الأعلى أبرزها :
إجراءات للمسافرين الواصلين من مدن بغداد ، اسطنبول، أضنة ، القاهرة ، أديس أبابا . 
تفاصيل عن المستثنين من منع التجول .
إقفال الوزارات الإدارات العامة ، مع الكثير من الاستثناءات  ، كما إقفال المدارس والجامعات والكازينو .
هذا بعض ما صدر أما  تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للدفاع في رسالة مباشرة من قصر بعبدا .  دياب لقطات مقتطعة وليست كاملة
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