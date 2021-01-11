مقدمة النشرة المسائية 11-1-2021

بالإذن من كورونا ، إستجدَّ هذا المساء تطوّر رئاسي يستحق تقديمه على ما عداه ...
كان يُقال : " وراء الأكمة ما وراءها "
اليوم يًقال : " وراء الكمامة ما وراءها "
الكمامة الرئاسية لم تستطع إخفاء ما قاله الرئيس عن الرئيس المكلَّف ، وصفَه بالكَذِب وبأنه لم يقدِّم له أي تشكيلة ، وأن لا تأليف للحكومة ...
ما قاله رئيس الجمهورية اليوم ، من واء الكمامة ، قاله رئيس التيار الوطني الحر أمس من دون كمامة ، ليكتمل مشهد هجمة الرئاسة والتيار على الرئيس المكلَّف ، فهل هناك قرار ب ONE WAY TICKET كما حصل سابقًا ؟
هذه المرة الوضع مختلف ، فسعد الحريري رئيس مكلَّف، وإذا لم يعتذر عن عدم التأليف ، فإنه يبقى رئيسَا مكلفًا إلى ما شاء الله ، ويبقى حسان دياب رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال إلى ما شاء الله ... ما يعني ان البلد دخل عمليًا في مأزق غير مسبوق .
يأتي هذا المأزق في ظل أسوأ أزمة صحية تمر بها البلاد
وفي ظل اجراءات اتخذها المجلس الأعلى أبرزها :
إجراءات للمسافرين الواصلين من مدن بغداد ، اسطنبول، أضنة ، القاهرة ، أديس أبابا .
تفاصيل عن المستثنين من منع التجول .
إقفال الوزارات الإدارات العامة ، مع الكثير من الاستثناءات ، كما إقفال المدارس والجامعات والكازينو .
هذا بعض ما صدر أما تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للدفاع في رسالة مباشرة من قصر بعبدا . دياب لقطات مقتطعة وليست كاملة