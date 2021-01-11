مقدمة النشرة المسائية 11-1-2021

الإعلان

بالإذن من كورونا ، إستجدَّ هذا المساء تطوّر رئاسي يستحق تقديمه على ما عداه ...كان يُقال : " وراء الأكمة ما وراءها "اليوم يًقال : " وراء الكمامة ما وراءها "الكمامة الرئاسية لم تستطع إخفاء ما قاله الرئيس عن الرئيس المكلَّف ، وصفَه بالكَذِب وبأنه لم يقدِّم له أي تشكيلة ، وأن لا تأليف للحكومة ...ما قاله رئيس الجمهورية اليوم ، من واء الكمامة ، قاله رئيس التيار الوطني الحر أمس من دون كمامة ، ليكتمل مشهد هجمة الرئاسة والتيار على الرئيس المكلَّف ، فهل هناك قرار ب ONE WAY TICKET كما حصل سابقًا ؟هذه المرة الوضع مختلف ، فسعد الحريري رئيس مكلَّف، وإذا لم يعتذر عن عدم التأليف ، فإنه يبقى رئيسَا مكلفًا إلى ما شاء الله ، ويبقى حسان دياب رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال إلى ما شاء الله ... ما يعني ان البلد دخل عمليًا في مأزق غير مسبوق .يأتي هذا المأزق في ظل أسوأ أزمة صحية تمر بها البلادوفي ظل اجراءات اتخذها المجلس الأعلى أبرزها :إجراءات للمسافرين الواصلين من مدن بغداد ، اسطنبول، أضنة ، القاهرة ، أديس أبابا .تفاصيل عن المستثنين من منع التجول .إقفال الوزارات الإدارات العامة ، مع الكثير من الاستثناءات ، كما إقفال المدارس والجامعات والكازينو .هذا بعض ما صدر أما تفاصيل قرارات المجلس الأعلى للدفاع في رسالة مباشرة من قصر بعبدا . دياب لقطات مقتطعة وليست كاملة