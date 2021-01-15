مقدمة النشرة المسائية 15-01-2021

الإعلان

اليوم، أكثرَ من اي يوم مضى، بدا الرقم مرادفًا للرعب والهلع: اليوم أربع واربعون حالة وفاة بسبب كورونا، وستة آلافٍ ومئة وأربع وخمسون إصابة...عاملان، ربما، قد يسببان في تبطيئ العدَّاد: نجاح خطة الطوارئ التي تقضي بمنع التنقل حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر، والإسراعُ في وصول اللقاح، خصوصًا بعدما أقر مجلس النواب القانون الذي يمهد الطريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقياتٍ لاستيراد اللقاحات، علمًا أن مفعول اللقاح لا يبدأ إلا بعد الجرعة الثانية أي بعد واحدٍ وعشرين يومًا على الجرعة الاولى.قبل هاتين الفرضيتين، فإن الوضع بلغ أعلى درجات الخطورة سواء في المستشفيات أو في التجهيزات ولاسيما الأوكسيجين أو في الأطقم الطبية وأطقم التمريض التي بلغت حالة متقدمة من الإرهاق.يحدث كل ذلك، على مستوى المستشفيات والتجهيزات الطبية، في وقت يقبع المستشفى الميداني التي قدمته قطر، في الصناديق التي وصلت فيها، أما لماذا، فالعِلم عند مَن يؤخِّر تجهيزها، وسيكون لنا تقرير في سياق النشرة يتحدث عن هذه الفضيحة.خارج ملف كورونا، لا تطورات في البلد ، فالتأليف بحاجة إلى "جرعة أوكسيجين" يبدو أنها غير متوافرة، أما إلى متى، فالعِلم عند الله إذ لم يُسجَّل أي تحرك منذ "التسجيل الرئاسي" عن الرئيس المكلف.دوليًا، واشنطن تواصل أهدافها ضد إيران قبل ستة ايام من مغادرة ترامب البيت الأبيض. اليوم أدرجت واشنطن على القائمة السوداء سبعة كيانات وفردين اثنين، في عقوبات ترتبط بكيانات إيرانية تعمل في مجال الشحن، فضلا عن عقوبات على كيانات إيرانية بسبب أنشطة ترتبط بنشر الأسلحة التقليدية.