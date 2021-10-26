مقدمة نشرة الاخبار
26 تشرين الأول 2021 - 12:46
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مقدمة النشرة المسائية 26-10-2021

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Lebanon News
صحيح ٌ أن جولة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على السرايا وعين التينة وقصر بعبدا كانت مقررة قبل قرارِ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في حق رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، إلا ان هذا القرار فرض نفسَه في مداولات البطريرك الراعي في المقارِّ الثلاثة .
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أبرز ما قاله البطريرك الراعي في هذا الملف : 

" لا معطياتٍ لدي حول ملف عين الرمانة، لكننا نستهجن استدعاءَ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، دون غيره " . 
لكنَّ أخطرَ ما قاله الراعي : " بلغني أن أحد الموقوفين موجودٌ في العناية الفائقة ، ومكبلينلو إيديه".
ومن بعبدا زفَّ البطريرك الراعي ان هناك حلًا دستوريًا في ما يتعلق بعودة ِ جلسات مجلس الوزراء، ويكشف ان هذا الحل وافق عليه الرئيس بري والرئيس ميقاتي . من دون أن تُعرَفَ طبيعة ُهذا الحل. 


من جانب القوات البنانية، 
قدّم وكلاء الدكتور جعجع مذكِرةً إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي، اعتبروا فيها تبليغ الدكتور جعجع غيرَ قانوني. 
كما تقدم وكلاء بعض الموقوفين بطلب تنحي عقيقي الذي رفض تسجيلَ طلب التنحي، ما دفعهُم إلى طلب رد القاضي أمام محكمة استئناف بيروت التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.


ويبقى السؤال : ماذا عن مثول الدكتور جعجع امام فرع التحقيق في مديرية المخابرات غدًا ؟ 
في ملف الانتخابات النيابية، اللجان النيابية المشتركة أكدت على القانون الذي ردَّه رئيسُ الجمهورية ، فهل يلجأ إلى الخرطوشة الأخيرة ؟ المجلس الدستوري؟ 
يبقى أخيرًا تعليقُ إضراب النقل العام غدًا .
 
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