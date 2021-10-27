مقدمة النشرة المسائية 27-10-2021

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كأن الدمار الشامل لحق بكل مفاصل البلد، المالية والاقتصادية والامنية والقضائية, وحتى جرعة الاوكسجين التي اعطيت للبنان مع تأليف حكومة "معا للانقاذ" تكاد تسحب.بعد الانهيار المالي والاقتصادي، وبعد عدم وضوح تاريخ بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي واسُسِه, تتالت الضربات الامنية والقضائية. فشِلَ عمل الحكومة، وارتفع منسوب التوتر السياسي من باب مناقشة التعديلات على قانون الانتخاب, ليتحول صراعا مفتوحا ومعلنا بين رئيس الجمهورية وفريقه السياسي من جهة ورئيس مجلس النواب ومن يدعمه من جهة اخرى، وهو ما سيتبلور في الاونسكو غدا، مع اشارةِ كل المعطيات الى ان رد الرئيس عون للقانون سيُرد من قبل معظم الكتل النيابية، ما يجعل تكتل لبنان القوي شبهَ وحيد في هذه المواجهة .وفي عز الاشتباك السياسي الداخلي, اتت ضربة ديبلوماسية من العيار الثقيل مع السعودية، اثر مقابلة صحافية للاعلامي جورج قرداحي، تناول فيها الحرب على اليمن .المقابلة عندما سجلت, كان قرداحي مواطنا عاديا يقيم في الامارات، اما اليوم، وبعدما اصبح قرداحي وزيرا للاعلام، وبعد تسريب مقتطفات منها, يصبح السؤال: من قصد التسريب، وبأي هدف، وهل تتحمل كل الحكومة ومعها كل اللبنانيين مسؤولية ما قاله قرداحي قبل ان يصبح وزيرا، في حق السعودية ؟سارعت الدبلوماسية اللبنانية للملمة ما حصل، ولم يُترك بيان الا وصدر من اعلى المرجعيات السياسية, وصولا الى اصدار قرداحي نفسه موقفين يؤكد خلالهما عدم عدائه للملكة وحِرصَهُ على افضل العلاقات معها، هذا في وقت كانت الرياض تستدعي السفير اللبناني لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على التصريحات المسيئة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني .لم يكن ينقص العلاقات اللبنانية السعودية الا هذه الانتكاسة الجديدة، التي لم تتضح صورة نهايتها بعد، فقرداحي لم يعتذر، وهو لن يستقيل، ولا يبدو ان الحكومة في وارد الضغط عليه ليستقيل كما سبق وفعلت مع وزير الخارجية شربل وهبي منذ اشهر قليلة عندما تعرض لدول الخليج, وكان في حينه وزيرا في منصبه.كل هذه المعطيات على دقتها، لم تحجب الضوء عن قضيتي تفجير مرفأ بيروت والطيونة, التي تقدمت اليوم على كل ما عداها .فرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، لم يحضر صباحا الى وزارة الدفاع للاستماع اليه كشاهد في احداث الطيونة، وتزنر ليس فقط بما اعتبره فريق محاميه ثغرات قانونية طالت استدعاءه، انما بالمواطنين والمناصرين الذين انتشروا على كل طريق معراب، انطلاقا من الساحل الى بكركي ومنها الى مقر جعجع.جعجع لم يحضر، ومحضرُ استدعائه اصبح امام النيابة العامة العسكرية، اي امام القاضي فادي عقيقي، الذي اصبح عمليا امام خيارين اساسيين، لا بد ان يتضحا في الساعات المقبلة :-فاما يحفظ المحضر ويحيله مجددا الى قاضي التحقيق فادي صوان من دون اخذ اي موقف .-واما يدعي على جعجع ويضيف هذا الادعاء على الادعاءات التي سبق وسطرها في حق 68 شخصا تورطوا في احداث الطيونة .علما ان معطيات تحدثت عن امكان تركه المحضر مفتوحا ، لمزيد من الاستقصاء وتكثيف التحقيقات.