مقدمة النشرة المسائية 13-12-2021

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في الإمارات، اجتماع بين ولي العهد محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي.في عَمان جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران.في بيروت، تفتيش عن "كارت تشريج" بسبب إضراب قطاع الخليوي.انحدرت بشكلٍ مريع اهتمامات اللبناني، فيما دولارُه يرتفع بشكلٍ هستيري...شيءُ ما يتحرك في المنطقة:ولي العهد السعودي جال في دول الخليج: من عُمان إلى الكويت إلى البحرين إلى قطر.ولي العهد الإماراتي يزور تركيا واليوم يستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي.السعودية تلتقي مع إيران في الأردن، على المستوى الأمني.أما في لبنان، فإن عدَّاد الملفات لا يتوقف:دولارٌ يقفز عتبة الـ 27 ألف ليرة، قطاع الخليوي بين مطالب العاملين فيه والحديث عن رفع سعر بطاقات التشريج. أزمة ديبلوماسية إضافية مع البحرين، يحاول رئيس الحكومة لملمتها، ولو متأخرًا، فمؤتمر جمعية الوفاق البحرينية انعقد منتصف الاسبوع الفائت، والإجراءات بدأت أمس وتواصلت اليوم، بعد انتهاء المؤتمر بأكثر ثلاثة أيام.زيارة دوكان قد تفتح كوةً في المأزق، لكنها قد تتسبب بأزمة في آن واحد... ليس في برنامج دوكان حتى الساعة لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقد يكون عدم اللقاء معطوفًا على عدم اتصال الرئيس ماكرون بالرئيس عون بعد الاتصال الثلاثي بين ماكرون وولي العهد السعودي والرئيس ميقاتي.وأخيرًا وليس آخرًا في المآزق اللبنانية، ان الانفجار في مخيم البرج الشمالي، كشف عن خرق للقرار 1701 ، حيث ان منطقة الانفجار تدخل ضمن نطاق عمل القوات الدولية حيث يُمنَع السلاح إلا للجيش اللبناني والقوات الدولية، ولهذا جرت التغطية من خلال الحديث عن انفجار قناني اوكسيجين.في عَمان، جلسة الحوار الأمني بين السعودية وإيران بمشاركة خبراء من الجانبين.وناقشت الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عَمان، عددا من القضايا الأمنية والتقنية ركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، والاجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين وتحديدا في ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتعاون في مجال الوقود النووي ومحاور أخرى.دبلوماسي إيراني بارز قال لرويترز: "ما عُقد في عمان ليس اجتماعا رسميا. لكن بالطبع مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الجارتين".إلى أبو ظبي حيث اللقاء بين ولي العهد الإماراتي ورئيس الوزراء الاسرائيلي. السفير الإسرائيلي لدى الإمارات كشف أن المسألة الإيرانية كانت مطروحة على جدول أعمال المباحثات.في الخلاصة، الجامع المشترك بين لقاء ابو ظبي والاجتماع الأمني في عمان هو إيران.