مقدمة النشرة المسائية 14-12-2021

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حتى كتابة هذه السطور، بلغ الدولار الأميركي 28000 الف ليرة، وصارت ممجوجة عبارة " في مستوى تاريخي غير مسبوق " لأنه بموجب هذه الوتيرة ، فإن كل يوم اصبح يومًا تاريخيًا بمقياس الدولار.لماذا يرتفع ؟ كيف المعالجة ؟ لا أحد يملك الجواب، علمًا أن الجواب في السياسية وليس فقط في الإقتصاد . والسياسة تبدأ من عودة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد ، وهنا تنقسم الآراء :رئيس الجمهورية يؤيد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها.وما لم يقله رئيس الجمهورية قاله تكتل لبنان القوي الذي انعقد برئاسة الوزير جبران باسيل حيق ورد في بيانه :" ان الحكومة مدعوة إلى الانعقاد وإلا فهي تكون قد اسقطت نفسها دستوريًا وسياسيًا وشعبياً ‏وباتت بسكوتها أقرب إلى موقف المتواطئ."رئيس الحكومة يرفض دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في ظل رفض وزاء حزب الله وامل المشاركة.وزراء الحزب والحركة يرفضان العودة إلى طاولة مجلس الوزراء إذا لم يتم قبع القاضي طارق البيطار .رئيسا الجمهورية والحكومة يرفضان التدخل في شؤون القضاء .يعني كربجِت ، وحين " تُكربِج" يستغل الدولار الظرف ليُحلِّق . وحين تتحلحل في السياسة يرتاح الدولار ، تمامًا عند تشكيل الحكومة حين هبط الدولار إلى ثلاث عشرة ألف ليرة.لكن اشتباكًا جديدًا يلوح في الأفق، رئيس الجمهورية خلال استقباله مجلس نقابة المحررين، تحدث عن علاقته ببعض الأطراف فقال : " ... اما عن العلاقة مع حزب الله، فهناك امور يجب ان تقال بين الاصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لان عدم احترامه يعني ان تسود الفوضى". ... وتابع الخبر " ... وترك الرئيس عون الجواب على العلاقة مع حركة "امل"، الى اعضاء الوفد."البداية من الارتفاع الهائل لسعر الدولار .