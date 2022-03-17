مقدمة النشرة المسائية 17-3-2022

Lebanon, news ,lbci ,أخبار نشرة,مقدمة,مقدمة النشرة المسائية 17-3-2022

LBCI News Lebanon



الإعلان خطوة القاضية عون جاءت بعد ساعات من إصدارها قرارًا بوضع اشارة منع تصرف على عقارات وسيارات واسهم وحصص بنك "الاعتماد المصرفي"، وبعد اربعٍ وعشرين ساعة على اتخاذ قرار بحق "فرنسبنك".

إلى اين ستصل خطوات القاضية عون؟ تطور قضائي مالي بالغ الاهمية: النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة القاضية، أصدرت قرارا قضى بتوقيف رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد جلسة الاستماع اليه والتحقيق معه وذلك على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة" ممثلة بالمحامي هيثم عزو ومجموعة من المحامين بجرم تبييض اموال واثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان.خطوة القاضية عون جاءت بعد ساعات من إصدارها قرارًا بوضع اشارة منع تصرف على عقارات وسيارات واسهم وحصص بنك "الاعتماد المصرفي"، وبعد اربعٍ وعشرين ساعة على اتخاذ قرار بحق "فرنسبنك".إلى اين ستصل خطوات القاضية عون؟

من السابق لأوانه استكشاف خطواتها، ولكن ما بات معلومًا أن خطوات القاضية عون تطغى عليها طابع الفجائية، فهل توقيف رجا سلامة بمثابة فخ لشقيقه الحاكم؟

ملف المولدات يزداد تعقيدًان والكباش واضح بين وزير الإقتصاد وبعض أصحاب المولدات، وقد بلغ الأمر بوزير الإقتصاد أن قال: "من غير المسموح انتشار العهر والفحش في موضوع المولدات"، وزير الإقتصاد صنّف المخالفات فقال إن "أهمها كان عدم تركيب عدادات والتزام تسعيرة وزارة الطاقة، وكذلك الدفع المسبق وبعض البدع الاخرى، وهنا أقول أن الوزارة أعطت مساحة للتعاون لكن اذا لم يحصل تجاوب فإن الوزارة لن تتهاون خصوصا وأن هناك استبدادا بالمواطنين وتحديدا بالمرضى".

في غضون ذلك، هل يفترض بالمواطن ان يتفاءل بعد إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء؟ حتى الساعة لا شيء في اليد، وكل الوعود على الشجرة.